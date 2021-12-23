***AKSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 14:48
***AKSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985791
BIST
17:391.793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -10,73
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
17:3911,3510
En Yüksek
|Değişim
|: -6,88%
|| -0,8389
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
17:3912,9045
En Yüksek
|Değişim
|: -6,76%
|| -0,9356
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
17:39656,13
En Yüksek
|Değişim
|: -7,30%
|| -51,67
|Açılış
|: 656,13
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler17:39
|PENTA
|359,70
|32.327.423
|% 10,00
|
|UNLU
|5,84
|33.712.404
|% 9,98
|
|OYLUM
|5,51
|6.875.874
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.180.510
|% 9,98
|
|OZRDN
|8,06
|8.982.779
|% 9,96
|
|DZGYO
|2,34
|84.714.110
|% -10,00
|
|GSDHO
|2,70
|243.483.420
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.520.983
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.899.193
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|GARAN
|11,77
|3.806.347.097
|% -0,93
|
|SISE
|12,79
|2.918.851.604
|% -3,69
|
|EREGL
|25,70
|2.344.820.658
|% 1,02
|
|KRDMD
|8,88
|1.852.803.793
|% -4,52
|
|THYAO
|19,00
|1.770.647.872
|% 0,64
|
|YKBNK
|3,55
|1.630.277.312
|% 2,01
|
|GARAN
|11,77
|3.806.347.097
|% -0,93
|
|SISE
|12,79
|2.918.851.604
|% -3,69
|
|KRDMD
|8,88
|1.852.803.793
|% -4,52
|
|DOHOL
|2,73
|540.817.024
|% -1,80
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3168
|11,3510
|% -6,88
|
|Euro
|12,8016
|12,9045
|% -6,76
|
|Sterlin
|15,1380
|15,2139
|% -6,87
|
|Frank
|12,2621
|12,3359
|% -7,24
|
|Riyal
|3,0076
|3,0227
|% -7,16
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-2,83
|
|Altın Gr.
|657
|657
|-50,74
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,73
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,29
|8,31
|-0,65
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,13
|
Seans Raporu
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