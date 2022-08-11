***AKSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2022 14:40
***AKSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054564
BIST
14:272.865
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 35,17
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
14:2717,9701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1011
|Açılış
|: 17,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9701
En Düşük
17,8065
14:2718,5764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1616
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
14:271.034,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,55
|Açılış
|: 1.034,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.034,96
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler14:25
|BARMA
|43,56
|7.035.245
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|124.975.560
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|431.245.860
|% 9,91
|
|KIMMR
|4,24
|41.965.342
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,69
|181.039.479
|% 9,80
|
|TIRE
|19,84
|201.927.823
|% -9,98
|
|PAMEL
|189,40
|13.519.529
|% -8,94
|
|OLMK
|11,70
|48.263.757
|% -8,59
|
|KZBGY
|31,90
|40.366.531
|% -8,54
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|THYAO
|60,75
|4.312.115.854
|% 1,00
|
|AKBNK
|10,03
|1.700.037.328
|% 2,35
|
|YKBNK
|5,58
|1.574.256.339
|% 3,14
|
|SASA
|52,95
|1.503.942.426
|% 0,28
|
|SISE
|24,40
|1.342.488.517
|% 1,67
|
|YKBNK
|5,58
|1.574.256.339
|% 3,14
|
|EKGYO
|3,62
|878.753.099
|% -0,28
|
|DOHOL
|4,16
|762.991.804
|% -0,72
|
|ISCTR
|6,15
|1.069.539.833
|% 1,82
|
|AKBNK
|10,03
|1.700.037.328
|% 2,35
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9558
|17,9682
|% 0,56
|
|Euro
|18,5761
|18,5893
|% 0,95
|
|Sterlin
|21,8515
|21,9611
|% 0,40
|
|Frank
|19,0068
|19,1213
|% 0,67
|
|Riyal
|4,7672
|4,7911
|% 0,58
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|1,18
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|4,83
|
|Cumhuriyet
|6.897
|7.001
|-14,00
|
|Tam
|6.935
|6.985
|1,00
|
|Yarım
|3.379
|3.415
|1,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,56
|20,59
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,03
|
|B. Petrol
|98,15
|98,15
|0,75
|
Seans Raporu
14:25
daha fazla
-
14:39DMSAS
Yüzde 6.86 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 466, 683 adet işlem
-
14:38DENGE
Yüzde 6.35 oranında artışla 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 028, 613 adet işlem
-
14:37XU100
Endeks 2, 863 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 33, 875.00 milyon TL de
-
14:37DERHL
Yüzde 5.43 oranında artışla 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 521, 916 adet işlem
-
14:36TLMAN
Yüzde 5.44 oranında artışla 32.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 690, 012 adet işlem