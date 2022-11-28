***AKSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 17:40
***AKSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082638
BIST
18:054.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 48,89
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
18:0518,7350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1091
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,7350
En Düşük
18,6070
18:0519,3755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1171
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3755
En Düşük
19,2462
18:051.043,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,87
|Açılış
|: 1.043,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.044,67
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|36,52
|46.073.119
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.279.252
|% 10,00
|
|BASCM
|5,06
|1.486.392
|% 10,00
|
|SEGYO
|3,52
|115.831.335
|% 10,00
|
|EUYO
|4,07
|4.043.688
|% 10,00
|
|MANAS
|59,95
|64.830.024
|% -9,85
|
|MZHLD
|15,31
|68.291.372
|% -9,84
|
|PNLSN
|38,04
|285.162.023
|% -8,95
|
|ISKUR
|750.000,00
|750.000
|% -8,73
|
|EMNIS
|54,55
|721.809
|% -8,32
|
|THYAO
|115,10
|9.966.236.634
|% 1,14
|
|PETKM
|18,25
|5.195.341.608
|% 5,19
|
|ASELS
|47,02
|5.128.691.519
|% -2,45
|
|EREGL
|41,90
|4.998.669.591
|% 0,05
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|EKGYO
|6,92
|4.174.018.221
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,73
|1.507.461.407
|% 3,02
|
|ISCTR
|10,33
|4.477.981.727
|% 0,78
|
|YKBNK
|11,90
|4.268.360.962
|% 3,93
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6316
|18,6508
|% 0,13
|
|Euro
|19,2437
|19,3196
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,2395
|22,3511
|% 0,23
|
|Frank
|19,5566
|19,6744
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|0,74
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.044
|1,32
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|6.965
|7.053
|17,00
|
|Yarım
|3.378
|3.448
|8,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.724
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,54
|12,56
|0,01
|
|B. Petrol
|83,24
|83,24
|-0,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59MNDRS
Yüzde 5.90 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 286, 566 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 106, 229.00 milyon TL de
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17:55VAKFN
Yüzde 9.92 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 905, 935 adet işlem
-
17:54RTALB
Yüzde 7.84 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 980, 182 adet işlem
-
17:53MAALT
Yüzde 7.55 oranında artışla 356.00 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 686 adet işlem