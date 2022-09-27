***AKSEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.09.2022 14:22
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065456
BIST
16:403.289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 28,89
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.265
16:4018,4868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0117
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
16:4017,8311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0969
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
16:40973,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 10,69
|Açılış
|: 973,36
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler16:38
|KMPUR
|58,00
|100.128.008
|% 9,95
|
|KUVVA
|45,08
|1.674.158
|% 9,95
|
|ISFIN
|6,86
|46.611.757
|% 9,94
|
|KONTR
|58,10
|393.057.061
|% 9,93
|
|ARASE
|121,90
|126.360.715
|% 9,92
|
|ISGYO
|8,19
|17.396.207
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.152.184
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|15.567.069
|% -9,96
|
|ZOREN
|3,83
|1.047.299.526
|% -9,88
|
|SKBNK
|2,06
|1.359.886.245
|% -9,65
|
|THYAO
|71,65
|3.760.929.542
|% 3,24
|
|GARAN
|19,88
|2.851.583.872
|% 3,17
|
|TSKB
|2,50
|2.782.190.185
|% -4,58
|
|YKBNK
|7,35
|2.660.495.045
|% 6,06
|
|SASA
|67,60
|2.432.962.662
|% 1,88
|
|TSKB
|2,50
|2.782.190.185
|% -4,58
|
|SKBNK
|2,06
|1.359.886.245
|% -9,65
|
|EKGYO
|4,06
|1.930.242.927
|% 3,31
|
|YKBNK
|7,35
|2.660.495.045
|% 6,06
|
|ISCTR
|7,93
|2.395.053.620
|% 3,39
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4788
|18,4867
|% 0,06
|
|Euro
|17,8139
|17,8316
|% 0,55
|
|Sterlin
|19,8524
|19,9519
|% 0,96
|
|Frank
|18,6501
|18,7624
|% 0,78
|
|Riyal
|4,8998
|4,9243
|% 0,14
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|14,67
|
|Altın Gr.
|973
|974
|10,50
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.618
|6.690
|11,00
|
|Yarım
|3.220
|3.271
|3,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.635
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,14
|0,23
|
|B. Petrol
|84,59
|84,59
|1,73
|
Seans Raporu
16:38
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16:52CRDFA
Yüzde 7.60 oranında artışla 3.68 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 467, 026 adet işlem
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16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, TUPRS
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16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 57 artarak (% 1.09 ) 2, 919
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARASE, KMPUR, ISFIN, KONTR
-
16:50
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SKBNK, EGSER, ZOREN, ISGYO, ULUFA