***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler25.500 -52 26.176 11.330 62.954Yeni Bakiye25.500 -52 26.176 11.330 62.954Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-84 0 -10.846 10.762Dağıtılan Temettü-7.500 -7.500Yedeklere Aktarılan Tutarlar3.830 7.500 -11.330 0Dönem Sonu Bakiyeler25.500 -136 30.006 10.846 66.216Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler25.500 -136 30.006 10.846 66.216Yeni Bakiye25.500 -136 30.006 10.846 66.216Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-29 3.604 3.575İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı8.500 -8.500Kar Dağıtımı2.354 8.500 -10.846 8Yedeklere Aktarılan Tutarlar2.354 8.492 -10.846Diğer8 8Dönem Sonu Bakiyeler34.000 -165 32.360 3.604 69.799Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ42.493 92.115FAKTORİNG GELİRLERİ42.493 92.115Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler41.579 90.398İskontolu30.383 62.577Diğer11.196 27.821Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar914 1.717İskontolu914 1.638Diğer79FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERKİRALAMA GELİRLERİFİNANSMAN GİDERLERİ (-)-27.613 -61.921Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-25.211 -59.060Diğer Faiz Giderleri-1.293Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.109 -2.861BRÜT KAR (ZARAR)14.880 30.194ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-10.163 -10.716Personel Giderleri-6.052 -6.410Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-270 -117Genel İşletme Giderleri-3.603 -4.078Diğer-238 -111BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)4.717 19.478DİĞER FAALİYET GELİRLERİ1.878 9.025Bankalardan Alınan Faizler1.168 96Temettü Gelirleri128 760Kambiyo İşlemleri Karı26 7.383Diğer556 786KARŞILIK GİDERLERİ-1.598 -5.475Özel Karşılıklar-1.598 -5.475DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-514 -9.167Kambiyo İşlemleri Zararı-514 -9.167NET FAALİYET KARI (ZARARI)4.483 13.861BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.483 13.861SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-879 -3.015Cari Vergi Karşılığı-459 -3.171Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-420 -112Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi268SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)3.604 10.846DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI3.604 10.846Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.604 10.846Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı3.604 12.367Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri41.151 85.019Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-26.505 -61.920Alınan Temettüler128 760Alınan Ücret ve Komisyonlar913 1.717Elde Edilen Diğer Kazançlar582 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar0 1.150Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-10.163 -10.716Ödenen Vergiler-2.084 -3.643Diğer-418 0Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-17.787 278.949Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-26.190 275.502Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış750 5.366Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)2.074 -111Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-3.889 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 -480Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)9.468 -1.328Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-14.183 291.316YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-10.000 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-79 -526Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1 17Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-10.078 -509FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit35.128 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-18.228 -274.323İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -7.500Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit16.900 -281.823Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-7.361 8.984Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar9.599 615Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.238 9.599Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.604 10.846DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-29 -84Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-36 -118Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-36 -118Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar7 34TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.575 10.762Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI2.238 0 2.238 9.599 9.599GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)TÜREV FİNANSAL VARLIKLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)189.122 189.122 152.932 152.932Faktoring Alacakları167.257 167.257 144.742 144.742İskontolu Faktoring Alacakları (Net)151.007 151.007 96.255 96.255Diğer Faktoring Alacakları16.250 16.250 48.487 48.487İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar11.160 11.160 1.160 1.160Takipteki Alacaklar14.455 14.455 12.251 12.251Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-3.750 -3.750 -5.221 -5.221ORTAKLIK YATIRIMLARIMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)110 110 252 252MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)677 677 808 808YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI65 65ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI133 133 546 546DİĞER AKTİFLER2.774 2.774 2.822 2.822ARA TOPLAM195.119 0 195.119 166.959 166.959SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)VARLIKLAR TOPLAMI195.119 0 195.119 166.959 166.959YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER98.062 98.062 88.691 8.961 97.652FAKTORİNG BORÇLARI2.938 2.938 864 864KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLARİHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)22.760 22.760GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERKARŞILIKLAR791 791 531 531Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı561 561 409 409Diğer Karşılıklar230 230 122 122CARİ VERGİ BORCU0 822 822ERTELENMİŞ VERGİ BORCUSERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER769 769 874 874ARA TOPLAM125.320 125.320 91.782 8.961 100.743SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)ÖZKAYNAKLAR69.799 69.799 66.216 66.216Ödenmiş Sermaye34.000 34.000 25.500 25.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-165 -165 -136 -136Kar Yedekleri32.360 32.360 30.006 30.006Yasal Yedekler5.901 5.901 5.366 5.366Olağanüstü Yedekler26.459 26.459 24.640 24.640Kar veya Zarar3.604 3.604 10.846 10.846Dönem Net Kâr veya Zararı3.604 3.604 10.846 10.846YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI195.119 195.119 157.998 8.961 166.959Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ328 328 479 479RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ23.102 23.102 20.460 20.460ALINAN TEMİNATLAR37 870.543 870.543 941.784 941.784VERİLEN TEMİNATLAR37 6.485 6.485 6.220 6.220TAAHHÜTLERTÜREV FİNANSAL ARAÇLAREMANET KIYMETLER37 229.225 13.403 242.628 204.192 8.527 212.719NAZIM HESAPLAR TOPLAMI1.129.683 13.403 1.143.086 1.173.135 8.527 1.181.662http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822887BIST