***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler25.500 136 30.006 10.846 66.216Yeni Bakiye26 25.500 136 26.176 10.846 10.846 77.062Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26 0 0 2.487 2.487İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı8.500 8.500Kar Dağıtımı2.354 2.346 10.846 10.838Yedeklere Aktarılan Tutarlar26 2.354 2.354 10.846 10.846Diğer8 8Dönem Sonu Bakiyeler34.000 -136 32.360 2.487 68.711Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler34.000 -165 32.360 3.604 69.799Yeni Bakiye26 34.000 -165 32.360 3.604 69.799Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.933 2.933İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı26 16.000 16.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar26 3.604 0 3.604Diğer12 12Dönem Sonu Bakiyeler50.000 -165 19.976 2.933 72.744Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ23.905 23.430 13.274 11.597FAKTORİNG GELİRLERİ23.905 23.430 13.274 11.597Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler23.845 22.892 13.251 11.326İskontolu20.411 14.292 11.369 7.416Diğer3.434 8.600 1.882 3.910Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar60 538 23 271İskontolu60 538 23 271FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-14.086 -14.997 -8.030 -7.996Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-11.640 -14.522 -6.876 -7.754Diğer Faiz Giderleri-1.446 0 -582Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.000 -475 -572 -242BRÜT KAR (ZARAR)9.819 8.433 5.244 3.601ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.478 -5.006 -2.123 -2.343Personel Giderleri-2.825 -3.033 -1.249 -1.509Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-88 -154 -88 -32Genel İşletme Giderleri-1.495 -1.754 -716 -758Diğer-70 -65 -70 -44BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)5.341 3.427 3.121 1.258DİĞER FAALİYET GELİRLERİ377 812 242 574Bankalardan Alınan Faizler260 603 198 488Temettü Gelirleri0 0Kambiyo İşlemleri Karı0 25 19Diğer117 184 44 67KARŞILIK GİDERLERİ-2.019 -708 -955 -708Özel Karşılıklar-2.019 -708 -955 -708DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)0 -496 0 0Kambiyo İşlemleri Zararı0 -496 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.699 3.035 2.408 1.124BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.699 3.035 2.408 1.124SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-766 -548 -492 -162Cari Vergi Karşılığı-804 -530Ertelenmiş Vergi Gider EtkisiErtelenmiş Vergi Gelir Etkisi38 38SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)2.933 2.487 1.916 962DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI2.933 2.487 1.916 962Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.933 2.487 1.916 962Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı2.933 2.308Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri27,32,33 22.085 22.184Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri30 -13.085 -14.522Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar27 60 538Elde Edilen Diğer Kazançlar32 117 812Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar0 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler31 -4.477 -496Ödenen Vergiler-1.762 -6.208Diğer22,33,34 -5 0Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-99.126 5.007Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış9 -98.162 5.263Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış11,12,14,15,22 -2.533 -319Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)9 557 -24Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)16 21 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18,20,22,24,26 991 87Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-96.193 7.315YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11,12 -61 -31Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller11,12 0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-61 -31FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16,18 3.373.403 5.616.102Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı16,18 -3.276.730 -5.621.284İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit96.673 -5.182Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)419 2.102Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.238 9.599Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.657 11.701Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.933 2.487 1.916 962DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.933 2.487 1.916 962Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI2.656 0 2.656 2.238 2.238GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)287.284 287.284 189.122 189.122Faktoring Alacakları263.497 263.497 167.257 167.257İskontolu Faktoring Alacakları (Net)255.450 255.450 151.007 151.007Diğer Faktoring Alacakları8.047 8.047 16.250 16.250Finansman Kredileri0 0Tüketici KredileriKredi KartlarıTaksitli Ticari KredilerKiralama İşlemleri (Net)0 0Finansal Kiralama AlacaklarıFaaliyet Kiralaması AlacaklarıKazanılmamış Gelirler (-)İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar11.160 11.160 11.160 11.160Takipteki Alacaklar18.391 18.391 14.455 14.455Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-5.764 -5.764 -3.750 -3.750ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0İştirakler (Net)Bağlı Ortaklıklar (Net)Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)95 95 110 110MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)634 634 677 677YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI30 30 65 65ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI171 171 133 133DİĞER AKTİFLER5.424 5.424 2.774 2.774ARA TOPLAM296.294 0 296.294 195.119 195.119SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0Satış AmaçlıDurdurulan Faaliyetlere İlişkinVARLIKLAR TOPLAMI296.294 0 296.294 195.119 195.119YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER205.745 205.745 98.062 98.062FAKTORİNG BORÇLARI3.495 3.495 2.938 2.938KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)12.059 12.059 22.760 22.760GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KARŞILIKLAR855 855 791 791Yeniden Yapılanma KarşılığıÇalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı720 720 561 561Genel KarşılıklarDiğer Karşılıklar135 135 230 230CARİ VERGİ BORCU530 530 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER866 866 769 769ARA TOPLAM223.550 223.550 125.320 125.320SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0Satış AmaçlıDurdurulan Faaliyetlere İlişkinÖZKAYNAKLAR72.744 72.744 69.799 69.799Ödenmiş Sermaye50.000 50.000 34.000 34.000Sermaye Yedekleri0 0Hisse Senedi İhraç PrimleriHisse Senedi İptal KarlarıDiğer Sermaye YedekleriKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-165 -165 -165 -165Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerKar Yedekleri19.976 19.976 32.360 32.360Yasal Yedekler6.101 6.101 5.901 5.901Statü YedekleriOlağanüstü Yedekler13.875 13.875 26.459 26.459Diğer Kar YedekleriKar veya Zarar2.933 2.933 3.604 3.604Geçmiş Yıllar Kar veya ZararıDönem Net Kâr veya Zararı2.933 2.933 3.604 3.604Kontrol Gücü Olmayan PaylarYÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI296.294 296.294 195.119 0 195.119Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ806 806 328 328RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ38.529 38.529 23.102 23.102ALINAN TEMİNATLAR37 1.071.402 1.071.402 870.543 870.543VERİLEN TEMİNATLAR37 8.473 8.473 6.485 6.485TAAHHÜTLER0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0EMANET KIYMETLER37 332.354 20.078 352.432 229.225 13.403 242.628NAZIM HESAPLAR TOPLAMI1.451.564 20.078 1.471.642 1.129.683 13.403 1.143.086http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867588BIST