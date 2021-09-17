***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İptal Karları Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler34.000 -165 -165 32.360 3.604 69.799Yeni Bakiye26 34.000 -165 -165 32.360 3.604 69.799Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26 2.933 2.933İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı16.000 -16.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar26 3.604 -3.604Diğer12 12Dönem Sonu Bakiyeler50.000 -165 -165 19.976 2.933 72.744Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler50.000 -111 -111 19.976 3.927 73.792Yeni Bakiye26 50.000 -111 -111 19.976 3.927 73.792Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.893 2.893Yedeklere Aktarılan Tutarlar26 3.927 -3.927Diğer1 1Dönem Sonu Bakiyeler50.000 -111 -111 19.976 3.928 2.893 76.686Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ61.359 23.905 0 0FAKTORİNG GELİRLERİ61.359 23.905 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler61.329 23.845 0 0İskontolu54.811 20.411Diğer6.518 3.434Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar30 60 0 0İskontolu30FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-45.539 -14.086 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-39.447 -11.640İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-3.903 -1.446Diğer Faiz Giderleri-128Verilen Ücret ve Komisyonlar-2.061 -1.000BRÜT KAR (ZARAR)15.820 9.819 0 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.142 -4.478 0 0Personel Giderleri-2.969 -2.825Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-134 -88Genel İşletme Giderleri-1.926 -1.495Diğer-113 -70BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)10.678 5.341 0 0DİĞER FAALİYET GELİRLERİ292 377 0 0Bankalardan Alınan Faizler114 260Menkul Değerlerden Alınan Faizler47Diğer131 117KARŞILIK GİDERLERİ-7.163 -2.019 0 0Özel Karşılıklar-7.163 -2.019Beklenen Zarar KarşılıklarıDİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)0 0 0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.807 3.699 0 0BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.807 3.699 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-914 -766 0 0Cari Vergi Karşılığı-994 -804Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi80 38SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)2.893 2.933 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış ZararlarıDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI2.893 2.933 0 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.893 2.933Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı2.893 2.933Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri27,32,33 54.317 22.085Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri30 -43.478 -13.085Alınan Ücret ve Komisyonlar27 30 60Elde Edilen Diğer Kazançlar32 131 117Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan TahsilatlarPersonele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler31 -5.140 -4.477Ödenen Vergiler-3.817 -1.762Diğer22,33,34 841 -5Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-37.839 -99.127Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış9 -38.003 -98.162Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış11,12,14,15,22 -264 -2.533Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)9 -826 557Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)16 -52Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)64 21Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18,20,22,24,26 1.242 990Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-34.946 -96.194YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11,12 -8 -61Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-14.750Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar14.750Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-8 -61FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16,18 5.374.845 3.373.403Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı16,18 -5.330.337 -3.276.730Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit44.508 96.673Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)9.554 418Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.001 2.238Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar10.555 2.656Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.893 2.933DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.893 2.933 0 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI10.555 0 10.555 1.001 0 1.001GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)430.083 0 430.083 392.080 0 392.080Faktoring Alacakları403.819 0 403.819 372.147 0 372.147İskontolu Faktoring Alacakları (Net)397.174 0 397.174 364.325 364.325Diğer Faktoring Alacakları6.645 0 6.645 7.822 7.822Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0