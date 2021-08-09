***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAk Faktoring A.Ş.'nin 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemi finansalları ve bağımsız denetim raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956118BIST