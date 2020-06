***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi25/06/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih29/06/2020Saati10AdresiBüyükdere Cd Özsezen İş Mrk C Blok No 126 Kat 9 Şişli İstanbulGündem--Alınan Kararlar / Görüşülen Konular--Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, T.C. Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek gün ve saatte TTK' ya göre ilansız olarak "Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok N126 Kat:9 Esentepe / Şişli / İstanbul" adresinde, aşağıdaki gündemle yapılmasına ve konuyla ilgili yasal işlemleri yapmak üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.GÜNDEM:1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,3. 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve raporun tasdik edilmesi,4. 2019 Yılı Bağımsız Denetim raporlarının okunması ve müzakeresi,5. 2019 hesap dönemine ait finansal tabloların ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,6. Faaliyet dönemi içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine 30.11.2019 tarihinde atanan Ayhan ŞAHİN'in üyeliğinin onaylanması,7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,8. 2019 Faaliyet yılına ait dönem karının dağıtımının görüşülerek karara bağlanması,9. Şirket sermayesinin, tamamı olağanüstü yedeklerden olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmak üzere 16.000.000TL artırılarak 34.000.000TL'den 50.000.000TL'ye çıkarılmasının görüşülerek karara bağlanması,10. Yönetim Kurulu'nun 30.04.2020 tarih ve 11 sayılı kararı doğrultusunda BDDK'ya yapılan bildirim ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19/06/2020 tarih 50035491-431.02.-E-00055151647 sayılı onayına istinaden Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin aşağıdaki şekilde tadili hususlarının görüşülerek onaylanması,Eski MetinŞirketin SermayesiMadde 7Şirketin sermayesi 34.000.000.TL(Otuzdörtmilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 34.000.000 (otuzdörtmilyon) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.Bunun33.999.600 adet hisseye karşılık 33.999.600.-TL'si Altınhas Holding A.Ş,100 adet hisseye karşılık 100.–TL'si İnan Altınbaş,100 adet hisseye karşılık 100.–TL'si Hüseyin Altınbaş,100 adet hisseye karşılık 100.–TL'si Altınhas Gayrimenkul A.Ş.,100 adet hisseye karşılık 100.–TL'si Paladyum Eğitim Yay. İnş.San.Tic.A.Ş.,tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir.Önceki sermaye tutarı olan 25.500.000.-TL'nin (Yirmibeşmilyonbeşyüzbin-TL) tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 8.500.000.-TL'nin (Sekizmilyonbeşyüzbin TL) tamamı olağanüstü yedeklerden olmak üzere iç kaynaklardan karşılanacaktır.Toplam 8.500.000.-TL (Sekizmilyonbeşyüzbin TL) bedel kadar ortaklara payları oranında bedelsiz pay verilecektir.Şirketin Hisse Senetleri nama yazılı olarak 1.-TL (BirTL) ve katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir.Yeni MetinŞirketin SermayesiMadde 7Şirketin sermayesi 50.000.000.TL(Ellimilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 50.000.000 (ellimilyon) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.Bunun49.999.800 adet hisseye karşılık 49.999.800.-TL'si Altınhas Holding A.Ş,50 adet hisseye karşılık 50.–TL'si İnan Altınbaş,50 adet hisseye karşılık 50.–TL'si Hüseyin Altınbaş,50 adet hisseye karşılık 50.–TL'si Altınhas Gayrimenkul A.Ş.,50 adet hisseye karşılık 50.–TL'si Final Alacak Yönetim D.D.H. A.Ş.,tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir.Önceki sermaye tutarı olan 34.000.000.-TL'nin (Otuzdörtmilyon-TL) tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 16.000.000.-TL'nin (Onaltımilyon-TL) tamamı olağanüstü yedeklerden olmak üzere iç kaynaklardan karşılanacaktır. Toplam 16.000.000.-TL (Onaltımilyon-TL) bedel kadar ortaklara payları oranında bedelsiz pay verilecektir.Şirketin Hisse Senetleri nama yazılı olarak 1.-TL (BirTL) ve katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir.11. 2020 yılı için Şirket denetçisi olarak, HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi,12. Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konularında yetki verilmesi,13. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddelerine göre yazılı iznin verilmesi,14. Dilek ve temenniler.