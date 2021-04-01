***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
01.04.2021 14:37
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
22/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020-31.1
14:391.417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 25,15
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.419
En Düşük
1.399
14:398,1641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0758
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
14:399,6256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0430
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
14:39450,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,01
|Açılış
|: 450,32
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,36
BIST En Aktif Hisseler14:39
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.550.795
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|66.895.849
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|48.587.627
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|7.979.163
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|SONME
|54,70
|2.898.874
|% -6,42
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,90
|2.265.260.288
|% 3,14
|
|SASA
|46,52
|692.050.011
|% 3,10
|
|FROTO
|204,70
|681.859.806
|% 5,90
|
|BJKAS
|8,92
|603.341.756
|% 7,08
|
|KOZAL
|119,30
|584.294.136
|% 0,25
|
|GARAN
|6,90
|2.265.260.288
|% 3,14
|
|SKBNK
|1,22
|145.706.511
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,90
|210.693.967
|% -0,52
|
|TSKB
|1,38
|129.774.971
|% 2,22
|
|PETKM
|5,98
|462.263.282
|% 4,00
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1581
|8,1641
|% -0,92
|
|Euro
|9,5962
|9,6256
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,2256
|11,2819
|% -0,86
|
|Frank
|8,6030
|8,6548
|% -1,04
|
|Riyal
|2,1724
|2,1833
|% -0,82
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|6,05
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|2.976
|3.021
|-4,00
|
|Tam
|2.969
|3.045
|3,66
|
|Yarım
|1.435
|1.473
|1,76
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,88
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,70
|62,70
|-0,04
|