***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi22/03/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Tarih01/04/2021Saati10:00AdresiBüyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok No 126 Kat 9- Esentepe-Şişli-İSTANBULGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanı seçimi, 2. Toplantı Başkanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi, 3. 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve raporun tasdik edilmesi, 4. 2020 Yılı Bağımsız Denetim raporlarının okunması ve müzakeresi, 5. 2020 hesap dönemine ait finansal tabloların ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi, 6. Faaliyet dönemi içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine 18.09.2020 tarihinde atanan ERSİN KAPLAN' ın ve 29.12.2020 tarihinde atanan ALİ YILDIRIM' ın Yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması 7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi, 8. 2020 Faaliyet yılına ait dönem karının dağıtımının görüşülerek karara bağlanması, 9. 2021 yılı için Şirket denetçisinin seçimi 10. Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konularında yetki verilmesi, 11. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddelerine göre yazılı iznin verilmesi, 12. Dilek ve temenniler.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1- Toplantı Başkanlığına Ersin KAPLAN'ın, katipliğe Oğuzhan TANYERİ'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3- 2020 Yılı hesap dönemine ait, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi. 4- 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. 5- 2020 yılı finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi. 6- Yönetim Kurulu Üyesi Özkan ATİLA'nın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine geçici olarak atanan Ersin KAPLAN'ın üyeliğinin onaylanmasına Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Aykut ÜNLÜ'nün istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine geçici olarak atanan Ali YILDIRIM'ın üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi 7- 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi 8- 2020 yılı faaliyet karının dağıtılmamasına, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalanın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. 9- 2021 yılı faaliyet dönemi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve ilgili kuruluş ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına ve bu hususlarda Genel Müdürlük makamına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 10- Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kurulu'na her türlü tahvil finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esasına dayalı senetler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konusunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 11- Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde yazılı iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 12- Dilek ve temennilerde söz isteyen olmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarAk Faktoring Anonim Şirketinin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 01 Nisan 2021 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkez adresi olan Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok No 126 Kat 9- Esentepe-Şişli-İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.03.2021 tarih ve 62841336 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Volkan KÜÇÜKÇİRKİN' in gözetiminde yapılmıştır.2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nda alınan kararlar ile ilgili Toplantı Tutanağı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922571BIST