***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi18/05/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01/01/2021-31/12/2021Tarih24/05/2022Saati10:00AdresiBüyükdere Cd Özsezen İş Mrk Cblok No 126 kat 9 Şişli İSTANBULGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanı seçimi, 2. Toplantı Başkanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi, 3. 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve raporun tasdik edilmesi, 4. 2021 Yılı Bağımsız Denetim raporlarının okunması ve müzakeresi, 5. 2021 hesap dönemine ait finansal tabloların ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi, 6. Faaliyet dönemi içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine 15.11.2021 tarihinde atanan İSMAİL HAKKI HAZNEDAR'ın ve Yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması 7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi, 8. Yeni dönem için yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, 9. 2021 Faaliyet yılına ait dönem karının dağıtımının görüşülerek karara bağlanması 10. 2022 yılı için Şirket denetçisinin seçimi 11. Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konularında yetki verilmesi, 12. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddelerine göre yazılı iznin verilmesi, 13. Dilek ve temenniler.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar2021 Yılı olağan genel kurul toplantısı hk.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031845BIST