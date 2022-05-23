***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
23.05.2022 17:40
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
18/05/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2021-31/12/2021
Tarih
24/05/2022
Saati
10:00
Adresi
Büyükdere Cd Özsezen İş Mrk Cblok No 126 kat 9 Şişli İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanı seçimi, 2. Toplantı Başkanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi, 3. 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve raporun tasdik edilmesi, 4. 2021 Yılı Bağımsız Denetim raporlarının okunması ve müzakeresi, 5. 2021 hesap dönemine ait finansal tabloların ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi, 6. Faaliyet dönemi içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine 15.11.2021 tarihinde atanan İSMAİL HAKKI HAZNEDAR'ın ve Yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması 7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi, 8. Yeni dönem için yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, 9. 2021 Faaliyet yılına ait dönem karının dağıtımının görüşülerek karara bağlanması 10. 2022 yılı için Şirket denetçisinin seçimi 11. Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konularında yetki verilmesi, 12. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddelerine göre yazılı iznin verilmesi, 13. Dilek ve temenniler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
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Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
2021 Yılı olağan genel kurul toplantısı hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031845
BIST