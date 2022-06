***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi18/05/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Tarih24/05/2022Saati10:00AdresiBüyükdere Cad Özsezen İş Mrk Cblok No 126 kat 9 Şişli İSTANBULGündem1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi, 3. 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve raporun tasdik edilmesi, 4. 2021 Yılı Bağımsız Denetim raporlarının okunması ve müzakeresi, 5. 2021 hesap dönemine ait finansal tabloların ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi, 6. Faaliyet dönemi içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine 15.11.2021 tarihinde atanan İsmail Hakkı HAZNEDAR'ın üyeliğinin onaylanması, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi, 8. Yeni dönem için yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, 9. 2021 Faaliyet yılına ait dönem karının dağıtımının görüşülerek karara bağlanması, 10. 2022 yılı için Şirket denetçisi olarak, HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi, 11. Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konularında yetki verilmesi, 12. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddelerine göre yazılı iznin verilmesi, 13. Dilek ve temenniler.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1- Ortaklardan, Altınhas Holding A.Ş.'yi temsilen Ali YILDIRIM'ın verdiği önergeyle, toplantı başkanlık divanı için Toplantı Başkanlığına, ALİ YILDIRIM, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanlığına Uğur DEMİRKILIÇ' ı atadı. 2- Toplantı tutanak ve evraklarının Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanması oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 3- 2021 Yılı hesap dönemine ait, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 4- 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu toplantıda hazır bulunan Bağımsız Denetim şirketi temsilcisi Sn.Özlem SEVİN tarafından okundu ve müzakere edildi. 5- 2021 yılı finansal tabloları Genel Kurul'a arz edildi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 6- Yıl içinde Yönetim kurulu üyesi Ersin KAPLAN' ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine TTK.363 madde hükümlerine göre atanan İsmail Hakkı HAZNEDAR' ın üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 7- 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu, üyelerin ibrası oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında oy kullanmadılar. 8- Yeni dönem için yönetim kurulu üyelerin seçilmesi maddesine geçildi. Yapılan oylamalar sonucunda Yönetim kurulu üyeliklerine görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan 38341341186 T.C. Kimlik Numaralı İnan ALTINBAŞ, 38338341250 T.C. Kimlik Numaralı Hüseyin ALTINBAŞ,42583227306 T.C. Kimlik Numaralı Ali YILDIRIM, 56803483434 T.C. Kimlik Numaralı Ayhan ŞAHİN ve 29251563362 T.C. Kimlik Numaralı İsmail Hakkı HAZNEDAR' ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi 9- 2021 yılı net dönem karı olan, 4.323.140,30 TL'den 1. Tertip Yedek akçe olarak 210.889,87 TL ayrılması, kalan kısım olan 4.112.250,44 TL'nin şirketin güçlü özkaynak yapısının korunması amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması oy birliği ile kabul edildi. 10- 2022 yılı bağımsız denetim şirketi olarak, aşağıda bilgileri bulunan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu şirket ile sözleşme imzalanması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi hususu, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Oda Kaydı: İstanbul Ticaret Odası – 866048 Ticaret Sicil Kaydı: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 866048 Vergi Numarası : Mecidiyeköy VD. - 773025 0853 Mersis N 0773025085395666 Merkez Adresi:Cumhuriyet Mahallesi. Yeniyol Sokak. Bomonti Business Center. N8 K:4 D:22 Bomonti Şişli İstanbul 11- Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konularında yetki verilmesi Genel Kurul'a arz edildi ve oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 12- Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddelerine göre yazılı iznin verilmesi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 13- Dilek ve temenniler için söz alan olmamıştır. Görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verildi. 24/05/2022Genel Kurul Tescil Tarihi30/05/2022AçıklamalarAk Faktoring A.Ş 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı 24.05.2022 tarihinde saat 10:00 'da , AK Faktoring A.Ş Büyükdere Cad Özsezen İş Mrk Cblok No 126 kat 9 Şişli İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033574BIST