***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/08/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunca 109.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle borçlanma aracı ihracı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 11/269 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgemiz revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958321BIST