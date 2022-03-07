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***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

07.03.2022 14:11
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/02/2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin halka arz edilmeksizin, tahsisli/nitelikli yatırımcılara satış suretiyle borçlanma aracı ihracı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.2022 tarih ve 11/328 sayılı kararı ile 110.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007763


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Tam 6.103 6.257 171,24  
Yarım 2.950 3.027 82,84  
Çeyrek 1.479 1.513 41,42  
Gümüş.Ons 25,90 25,93 0,32  
Gümüş Gr. 12,02 12,03 0,33  
B. Petrol 125 125 6,86  
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