***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
07.03.2022 14:11
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/02/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin halka arz edilmeksizin, tahsisli/nitelikli yatırımcılara satış suretiyle borçlanma aracı ihracı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.2022 tarih ve 11/328 sayılı kararı ile 110.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007763
BIST
14:151.965
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -25,86
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.965
14:1514,3944
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1802
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3957
En Düşük
14,1994
14:1515,6280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0520
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
14:15924,34
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 25,10
|Açılış
|: 924,34
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler14:15
|SELVA
|18,76
|27.163.386
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|142.852.558
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|33.924.752
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|PETUN
|24,10
|65.472.906
|% 9,25
|
|EUHOL
|2,91
|18.553.077
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,37
|9.127.425
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|49.268.333
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|67.963.954
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|15.115.311
|% -9,69
|
|KRDMD
|13,56
|2.053.685.080
|% 0,30
|
|EREGL
|34,08
|1.243.729.238
|% 0,24
|
|THYAO
|24,62
|1.147.835.801
|% -2,69
|
|GARAN
|11,72
|1.029.544.628
|% -1,10
|
|ASELS
|24,10
|960.442.308
|% -0,41
|
|ODAS
|1,34
|241.556.524
|% -8,22
|
|DOHOL
|2,93
|460.710.933
|% 1,38
|
|KRDMD
|13,56
|2.053.685.080
|% 0,30
|
|EKGYO
|2,03
|218.953.356
|% -0,49
|
|PETKM
|8,07
|725.085.368
|% 0,88
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3838
|14,3944
|% 1,27
|
|Euro
|15,5910
|15,6280
|% 0,33
|
|Sterlin
|18,8582
|18,9528
|% 0,43
|
|Frank
|15,4717
|15,5649
|% 0,20
|
|Riyal
|3,8199
|3,8391
|% 1,13
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|28,30
|
|Altın Gr.
|924
|924
|24,66
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|167,00
|
|Tam
|6.103
|6.257
|171,24
|
|Yarım
|2.950
|3.027
|82,84
|
|Çeyrek
|1.479
|1.513
|41,42
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|0,33
|
|B. Petrol
|125
|125
|6,86
|