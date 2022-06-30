***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/03/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.2022 tarih ve 11/328 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040417BIST