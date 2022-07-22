Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

22.07.2022 17:23
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin halka arz edilmeksizin, tahsisli/nitelikli yatırımcılara satış suretiyle borçlanma aracı ihracı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2022 tarih ve 38/1082 sayılı kararı ile 69.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde onaylanmıştır.
saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047401


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:342.518
Değişim :  0,27% |  6,83
Açılış :  2.524  
Önceki Kapanış :  2.511  
En Yüksek
2.543 En Düşük
2.514
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLRHO 16,28 36.091.644 % 10,00  
SANEL 12,46 5.485.307 % 9,97  
PRKME 7,30 71.425.636 % 9,94  
PEGYO 2,39 43.115.518 % 9,63  
MMCAS 2,85 146.036 % 9,62  
daha fazla
17:32 Alış Satış %  
Dolar 17,7262 17,7300 % 0,11  
Euro 18,1435 18,1604 % 0,16  
Sterlin 21,2517 21,3582 % 0,22  
Frank 18,3512 18,4618 % 0,51  
Riyal 4,7044 4,7280 % 0,07  
daha fazla
17:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.734 1.734 15,60  
Altın Gr. 986 986 7,40  
Cumhuriyet 6.639 6.739 40,00  
Tam 6.641 6.705 -57,00  
Yarım 3.236 3.281 -27,00  
Çeyrek 1.623 1.641 -13,00  
Gümüş.Ons 18,87 18,91 0,04  
Gümüş Gr. 10,70 10,72 -0,04  
B. Petrol 105 105 0,73  
Seans Raporu 17:32
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru