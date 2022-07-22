***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
22.07.2022 17:23
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin halka arz edilmeksizin, tahsisli/nitelikli yatırımcılara satış suretiyle borçlanma aracı ihracı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2022 tarih ve 38/1082 sayılı kararı ile 69.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde onaylanmıştır.
saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047401
BIST
17:342.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,83
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.514
17:3417,7278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0180
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
17:3418,1616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0301
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1922
En Düşük
17,9826
17:34986,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,75
|Açılış
|: 986,77
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
991,54
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler17:32
|KLRHO
|16,28
|36.091.644
|% 10,00
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|PRKME
|7,30
|71.425.636
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,39
|43.115.518
|% 9,63
|
|MMCAS
|2,85
|146.036
|% 9,62
|
|UFUK
|89,05
|6.770.392
|% -9,96
|
|KERVT
|7,01
|117.519.968
|% -5,78
|
|VAKKO
|17,74
|36.400.063
|% -5,24
|
|DOBUR
|48,26
|7.083.609
|% -5,00
|
|ORCAY
|17,77
|129.802.611
|% -4,67
|
|THYAO
|50,45
|2.899.786.587
|% -2,23
|
|SISE
|21,02
|1.744.540.347
|% -0,57
|
|EKGYO
|3,15
|1.316.701.075
|% 4,30
|
|EREGL
|28,26
|1.068.219.761
|% 1,65
|
|SAHOL
|19,68
|862.210.104
|% 2,29
|
|EKGYO
|3,15
|1.316.701.075
|% 4,30
|
|SKBNK
|1,36
|371.446.902
|% 3,03
|
|ODAS
|3,62
|770.508.426
|% -1,90
|
|TSKB
|2,33
|254.834.729
|% 1,30
|
|DOHOL
|3,81
|404.595.469
|% 4,38
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7262
|17,7300
|% 0,11
|
|Euro
|18,1435
|18,1604
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,2517
|21,3582
|% 0,22
|
|Frank
|18,3512
|18,4618
|% 0,51
|
|Riyal
|4,7044
|4,7280
|% 0,07
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|15,60
|
|Altın Gr.
|986
|986
|7,40
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|40,00
|
|Tam
|6.641
|6.705
|-57,00
|
|Yarım
|3.236
|3.281
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,91
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|-0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,73
|
Seans Raporu
17:32
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-
17:45ENSRI
Yüzde 8.89 oranında artışla 16.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 421, 410 adet işlem
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17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 41 artarak (% 0.20 ) 2, 688
-
17:43XU100
Endeks 2, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 24, 005.00 milyon TL de
-
17:43DURDO
Yüzde 6.90 oranında artışla 23.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 389, 892 adet işlem
-
17:42ULUUN
Yüzde 4.11 oranında artışla 26.34 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 136, 517 adet işlem