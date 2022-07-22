***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin halka arz edilmeksizin, tahsisli/nitelikli yatırımcılara satış suretiyle borçlanma aracı ihracı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2022 tarih ve 38/1082 sayılı kararı ile 69.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde onaylanmıştır.saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047401BIST