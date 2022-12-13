***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
13.12.2022 10:09
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/11/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Faktoring A.Ş. yurtiçinde 89.000.000-TL (Seksen Dokuz Milyon TürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul'un 09.12.2022 tarih 73/1746 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086799
BIST
10:235.230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 36,42
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.239
En Düşük
5.193
10:2318,6489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6782
En Düşük
18,5591
10:2319,6872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0516
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,6953
En Düşük
19,5690
10:231.071,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,25
|Açılış
|: 1.071,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.072,00
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler10:21
|PKART
|31,90
|12.607.994
|% 10,00
|
|UZERB
|175,00
|366.625
|% 9,99
|
|BALAT
|19,29
|2.215.746
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,84
|7.385.567
|% 9,97
|
|OTTO
|72,30
|1.384.111
|% 9,96
|
|SMRTG
|108,40
|165.395.735
|% -4,16
|
|SASA
|119,00
|243.727.422
|% -4,11
|
|DERHL
|7,18
|9.872.945
|% -3,88
|
|YESIL
|4,84
|9.445.607
|% -3,78
|
|HKTM
|85,30
|8.456.458
|% -3,62
|
|ASELS
|60,70
|1.789.986.005
|% 3,14
|
|THYAO
|145,40
|1.308.104.623
|% 0,28
|
|TTKOM
|20,10
|887.824.504
|% 1,72
|
|PETKM
|18,06
|748.664.707
|% 2,21
|
|KRDMD
|17,34
|745.243.922
|% 1,34
|
|EKGYO
|8,12
|742.326.574
|% 3,05
|
|IHGZT
|1,80
|96.415.370
|% 7,78
|
|TTKOM
|20,10
|887.824.504
|% 1,72
|
|KRDMD
|17,34
|745.243.922
|% 1,34
|
|PETKM
|18,06
|748.664.707
|% 2,21
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6448
|18,6489
|% 0,06
|
|Euro
|19,6823
|19,6887
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,8412
|22,9557
|% 0,20
|
|Frank
|19,8626
|19,9823
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9437
|4,9685
|% 0,10
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|7,57
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.072
|5,13
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.218
|7.272
|29,00
|
|Yarım
|3.496
|3.555
|14,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.777
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,06
|14,08
|0,11
|
|B. Petrol
|79,17
|79,17
|1,18
|