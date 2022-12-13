***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/11/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarAk Faktoring A.Ş. yurtiçinde 89.000.000-TL (Seksen Dokuz Milyon TürkLirası)'ye kadar halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul'un 09.12.2022 tarih 73/1746 sayılı kararı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086799BIST