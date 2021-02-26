***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 25.02.2021İhraç Tavanı Tutarı 109.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 21.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.02.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.02.2022İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 25.02.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunca 109.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle borçlanma aracı ihracı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 11/269 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İHRAÇ BELGESİ VE EKİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913285BIST