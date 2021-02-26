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***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

26.02.2021 15:05



***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 25.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 109.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.02.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.02.2022
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 25.02.2021

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunca 109.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle borçlanma aracı ihracı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 11/269 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ VE EKİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913285


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Tam 2.779 2.851 36,84  
Yarım 1.343 1.379 17,82  
Çeyrek 674 690 8,91  
Gümüş.Ons 26,76 26,81 -0,57  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,09  
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