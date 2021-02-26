***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.02.2021 15:05
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 109.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.02.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.02.2022
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 25.02.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunca 109.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle borçlanma aracı ihracı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 11/269 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ VE EKİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913285
BIST
15:241.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -17,70
|Açılış
|: 1.457
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|Önceki Kapanış
|: 1.488
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1.480
En Düşük
1.443
15:247,4045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0518
|Açılış
|: 7,4200
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|Önceki Kapanış
|: 7,2300
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7,4803
En Düşük
7,3038
15:248,9788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0224
|Açılış
|: 8,9800
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|Önceki Kapanış
|: 8,8300
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9,0961
En Düşük
8,8746
15:24421,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,91
|Açılış
|: 421,45
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|Önceki Kapanış
|: 418,54
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424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler15:24
|MMCAS
|6,42
|385.822
|% 9,93
|
|PAMEL
|26,12
|3.194.697
|% 9,93
|
|SILVR
|6,65
|27.707.469
|% 9,92
|
|BLCYT
|9,18
|54.876.291
|% 9,03
|
|ARTI
|5,99
|468.016
|% 8,91
|
|AYCES
|83,70
|1.161.067
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|744.565
|% -9,99
|
|MERIT
|373,30
|6.901.322
|% -9,98
|
|ATSYH
|6,38
|800.796
|% -9,89
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|THYAO
|13,44
|1.376.137.010
|% 0,37
|
|KOZAL
|127,90
|1.229.805.610
|% -0,23
|
|GARAN
|8,87
|991.342.880
|% -2,31
|
|PETKM
|5,20
|797.798.440
|% -1,52
|
|SASA
|40,04
|759.175.726
|% -3,98
|
|EKGYO
|2,25
|651.157.641
|% -2,60
|
|TSKB
|1,67
|368.683.057
|% -2,91
|
|KARSN
|3,94
|632.820.418
|% -6,86
|
|PETKM
|5,20
|797.798.440
|% -1,52
|
|SKBNK
|1,32
|195.308.004
|% -2,94
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3971
|7,4045
|% 0,70
|
|Euro
|8,9690
|8,9788
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,3212
|10,3730
|% 0,51
|
|Frank
|8,1784
|8,2276
|% 1,19
|
|Riyal
|1,9766
|1,9865
|% 1,12
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-8,37
|
|Altın Gr.
|420
|420
|1,54
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.843
|41,00
|
|Tam
|2.779
|2.851
|36,84
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|17,82
|
|Çeyrek
|674
|690
|8,91
|
|Gümüş.Ons
|26,76
|26,81
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|65,00
|65,00
|-1,12
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