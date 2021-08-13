***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.08.2021 11:08
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi Revizesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 109.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.02.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.02.2022
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 25.02.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunca 109.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle borçlanma aracı
11:101.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,09
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.447
En Düşük
1.440
11:108,5659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0251
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
11:1010,0622
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 10,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0922
En Düşük
10,0351
11:10483,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,44
|Açılış
|: 483,38
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler11:10
|VKING
|7,60
|4.050.886
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.263.152
|% 9,93
|
|DARDL
|2,56
|8.970.220
|% 9,87
|
|AGYO
|3,16
|53.086.940
|% 9,72
|
|RODRG
|16,80
|5.359.997
|% 9,09
|
|MARKA
|5,01
|4.675.983
|% -9,89
|
|IDGYO
|2,95
|13.282.978
|% -9,79
|
|EDATA
|16,15
|5.072.025
|% -4,15
|
|FADE
|8,32
|8.729.841
|% -3,93
|
|BASCM
|10,48
|2.651
|% -3,76
|
|GARAN
|9,34
|484.749.763
|% 0,54
|
|KRDMD
|8,25
|318.446.136
|% 1,60
|
|SISE
|8,56
|285.380.764
|% 1,66
|
|TUPRS
|100,00
|243.474.226
|% 1,73
|
|GENIL
|15,06
|194.731.981
|% 5,61
|
|YKBNK
|2,50
|166.990.106
|% -0,40
|
|GARAN
|9,34
|484.749.763
|% 0,54
|
|KRDMD
|8,25
|318.446.136
|% 1,60
|
|SISE
|8,56
|285.380.764
|% 1,66
|
|TSKB
|1,30
|26.131.955
|% 0,00
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5597
|8,5659
|% 0,29
|
|Euro
|10,0534
|10,0622
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,7902
|11,8493
|% 0,26
|
|Frank
|9,2444
|9,3001
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2775
|2,2889
|% 0,30
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|3,96
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,74
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,35
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,06
|
|B. Petrol
|70,83
|70,83
|-0,48
|
Seans Raporu
11:10
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11:23MZHLD
Yüzde 4.08 oranında artışla 37.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 147 adet işlem
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11:22XU100
Endeks 1, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 3, 774.00 milyon TL de
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11:22AKSA
Yüzde 6.32 oranında artışla 17.67 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 261, 718 adet işlem
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11:21GENIL
Yüzde 5.89 oranında artışla 15.10 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 714, 879 adet işlem
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11:20IEYHO
Yüzde 5.68 oranında artışla 0.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 324, 697 adet işlem