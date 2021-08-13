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***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

13.08.2021 11:08



***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesi Revizesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 25.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 109.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.02.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.02.2022
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 25.02.2021

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunca 109.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle borçlanma aracı
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VKING 7,60 4.050.886 % 9,99  
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DARDL 2,56 8.970.220 % 9,87  
AGYO 3,16 53.086.940 % 9,72  
RODRG 16,80 5.359.997 % 9,09  
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11:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.757 1.757 3,96  
Altın Gr. 484 484 2,74  
Cumhuriyet 3.205 3.255 -16,00  
Tam 3.190 3.271 -17,40  
Yarım 1.542 1.582 -8,42  
Çeyrek 773 791 -4,20  
Gümüş.Ons 23,30 23,35 0,14  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 0,06  
B. Petrol 70,83 70,83 -0,48  
Seans Raporu 11:10
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