***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.06.2022 17:47
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 240.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24/05/2022 Tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 11. maddesi ile verilen yetkiye istinaden 1- Şirketimiz tarafından 240.000.000,00TL (İkiyüzKırkMilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış tüm merciler nezdinde başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Y.k.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039792
BIST
11:372.465
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -25,73
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
11:3716,7013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0191
|Açılış
|: 16,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
11:3717,5576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0044
|Açılış
|: 17,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5723
En Düşük
17,4507
11:37975,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,61
|Açılış
|: 975,50
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler11:35
|ULUSE
|219,80
|17.818.340
|% 8,01
|
|BMSCH
|11,11
|79.576.347
|% 7,45
|
|ORCAY
|17,91
|46.549.263
|% 7,31
|
|CLEBI
|384,60
|103.033.544
|% 7,07
|
|TURSG
|5,20
|219.867.128
|% 6,78
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|RYSAS
|8,60
|4.706.524
|% -6,22
|
|SEKUR
|14,31
|24.700.508
|% -5,67
|
|SNKRN
|20,26
|303.353
|% -5,06
|
|SELVA
|7,85
|21.298.874
|% -4,85
|
|THYAO
|47,18
|1.775.389.623
|% -1,79
|
|ASELS
|23,50
|532.464.036
|% 1,29
|
|SISE
|21,04
|513.871.410
|% -1,77
|
|EREGL
|27,32
|455.808.231
|% -0,87
|
|SAHOL
|19,79
|358.095.454
|% -1,74
|
|ODAS
|2,98
|253.028.272
|% -2,30
|
|EKGYO
|2,57
|189.402.430
|% -1,91
|
|YKBNK
|4,41
|265.206.228
|% -1,34
|
|TSKB
|2,05
|109.841.202
|% -0,97
|
|MOBTL
|1,79
|83.229.967
|% -3,24
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6942
|16,7065
|% 0,15
|
|Euro
|17,5460
|17,5659
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,2887
|20,3905
|% 0,13
|
|Frank
|17,4050
|17,5098
|% 0,32
|
|Riyal
|4,4362
|4,4585
|% 0,12
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-3,28
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.513
|6.599
|-38,00
|
|Yarım
|3.188
|3.227
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.613
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,81
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,03
|
Seans Raporu
11:35
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-
11:48SEKUR
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 14.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 744, 173 adet işlem
-
11:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, PGSUS
-
11:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 15 kaybederek (% -1.40 ) 2, 188
-
11:46
ULUSE, TURSG, BMSCH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:46
RYSAS, BRKO, SEKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında