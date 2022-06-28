***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 28.06.2022İhraç Tavanı Tutarı 240.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimizin 24/05/2022 Tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 11. maddesi ile verilen yetkiye istinaden 1- Şirketimiz tarafından 240.000.000,00TL (İkiyüzKırkMilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış tüm merciler nezdinde başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Y.k.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039792BIST