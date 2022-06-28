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***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

28.06.2022 17:47
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 28.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 240.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24/05/2022 Tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 11. maddesi ile verilen yetkiye istinaden 1- Şirketimiz tarafından 240.000.000,00TL (İkiyüzKırkMilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına, 2- İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının ("Referans DİBS") ve/veya bankalararası Türk Lirası Referans Faiz Oranı (TRLIBOR)'un ve/veya TLREF faiz oranının ve/veya TCMB politika faizinin referans olarak alınması ve gerekli görülmesi halinde söz konusu Referans DİBS faizleri ve/veya TRLIBOR ve/veya TLREF üzerine piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek ek getiri oranının ilave edilmesi suretiyle veya ilave edilecek ek getiri oranından ayrı olarak veya bununla birlikte sabit bir oran belirlenmesi suretiyle belirlenmesine, 3- Bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen Genel Müdürlük makamına yetki verilmesine, 4- Borçlanma aracı çıkarılması ve gerekli diğer yasal işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yetkilendirilecek aracı kurumun belirlenmesi hususunda Genel Müdürlük makamına yetki verilmesine, 5- Bu karar kapsamında yapılacak ihraçlar kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlar ve diğer tüm merciler nezdinde başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Y.k.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039792


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