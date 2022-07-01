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***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

01.07.2022 17:43
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 14.01.2022
İhraç Tavanı Tutarı 130.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.03.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.03.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.2022 tarih ve 11/328 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek İhraç Belgesi 2022.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040758


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Tam 6.494 6.598 8,00  
Yarım 3.178 3.226 4,00  
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