***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.07.2022 17:43
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.01.2022
İhraç Tavanı Tutarı 130.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.03.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.03.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.2022 tarih ve 11/328 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek İhraç Belgesi 2022.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040758
BIST
18:052.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
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2.453
En Düşük
2.400
18:0516,7682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
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|Açılış
|: 16,7800
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|Önceki Kapanış
|: 16,7050
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16,7867
En Düşük
16,6705
18:0517,4509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
17,3765
18:05974,43
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 974,43
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|Önceki Kapanış
|: 969,93
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975,35
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAKIM
|16,18
|397.657.852
|% 6,10
|
|SEGYO
|1,03
|17.482.225
|% 1,98
|
|IZINV
|15,85
|886.123
|% -0,25
|
|EUREN
|26,00
|23.106.179
|% -0,54
|
|BMSTL
|18,06
|14.984.773
|% -0,99
|
|RTALB
|6,80
|134.500.206
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,18
|42.317.670
|% -6,74
|
|BALAT
|12,50
|1.111.945
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,77
|35.995.393
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|2.002.018
|% -4,73
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|SISE
|21,34
|1.959.867.601
|% -0,74
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|EREGL
|27,06
|1.278.032.511
|% -0,29
|
|KOZAA
|27,86
|1.129.368.069
|% 7,90
|
|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7466
|16,7682
|% 0,42
|
|Euro
|17,4160
|17,4509
|% -0,44
|
|Sterlin
|20,1456
|20,2467
|% -0,61
|
|Frank
|17,3590
|17,4636
|% -0,29
|
|Riyal
|4,4541
|4,4765
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-2,50
|
|Altın Gr.
|974
|974
|4,26
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.494
|6.598
|8,00
|
|Yarım
|3.178
|3.226
|4,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.613
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,80
|19,83
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|-0,19
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,90
|