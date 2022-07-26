***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.07.2022 09:59
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 69.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 30.06.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.07.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.07.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 21.07.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2022 tarih ve 38/1082 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki 2022_2.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047666
BIST
11:192.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 16,71
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
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2.566
En Düşük
2.552
11:1917,8734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1013
|Açılış
|: 17,9400
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|Önceki Kapanış
|: 17,9050
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17,8786
En Düşük
17,7680
11:1918,2814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0802
|Açılış
|: 18,2950
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|Önceki Kapanış
|: 18,3100
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18,2986
En Düşük
18,1811
11:19990,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,66
|Açılış
|: 990,73
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|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
981,89
BIST En Aktif Hisseler11:19
|NTGAZ
|9,84
|27.220.008
|% 9,94
|
|DOBUR
|57,20
|7.331.678
|% 8,95
|
|BIZIM
|20,48
|32.627.571
|% 7,85
|
|AKFGY
|2,56
|147.089.267
|% 7,56
|
|MIPAZ
|7,82
|21.164.991
|% 7,42
|
|SANEL
|10,00
|1.638.770
|% -9,99
|
|RODRG
|20,22
|113.394
|% -5,43
|
|RTALB
|9,78
|44.829.200
|% -4,21
|
|UFUK
|86,20
|2.139.655
|% -3,63
|
|KZBGY
|82,95
|11.904.973
|% -3,55
|
|THYAO
|49,90
|1.200.207.047
|% 0,73
|
|EKGYO
|3,24
|833.558.422
|% 2,21
|
|YKBNK
|4,79
|523.464.453
|% -0,42
|
|TUPRS
|264,10
|364.513.959
|% 4,39
|
|GARAN
|15,36
|338.853.118
|% -1,85
|
|EKGYO
|3,24
|833.558.422
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,54
|259.346.505
|% 3,36
|
|YKBNK
|4,79
|523.464.453
|% -0,42
|
|TSKB
|2,43
|149.341.572
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,56
|147.089.267
|% 7,56
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8601
|17,8734
|% 0,57
|
|Euro
|18,2609
|18,2814
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,4387
|21,5463
|% 0,39
|
|Frank
|18,4592
|18,5704
|% 0,56
|
|Riyal
|4,7411
|4,7649
|% 0,51
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|4,92
|
|Altın Gr.
|990
|991
|7,45
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.664
|6.730
|14,00
|
|Yarım
|3.247
|3.290
|7,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.645
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,69
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,78
|