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***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

26.07.2022 09:59
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 22.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 69.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 30.06.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.07.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.07.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 21.07.2022

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2022 tarih ve 38/1082 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki 2022_2.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047666


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Altın Gr. 990 991 7,45  
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Tam 6.664 6.730 14,00  
Yarım 3.247 3.290 7,00  
Çeyrek 1.629 1.645 4,00  
Gümüş.Ons 18,65 18,69 0,22  
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