***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.09.2022 17:16
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 34.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 30.06.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.07.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.07.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2022 tarih ve 38/1082 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi, ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek İhraç Belgesi 34.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059382
BIST
17:053.166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -5,13
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
17:0518,2179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0330
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
17:0518,1566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,1403
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
17:05991,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -9,43
|Açılış
|: 991,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler17:03
|CLEBI
|397,10
|111.078.964
|% 10,00
|
|OTKAR
|525,40
|477.821.634
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.756.862
|% 9,99
|
|EGGUB
|307,30
|140.580.601
|% 9,99
|
|PENTA
|413,40
|36.219.108
|% 9,98
|
|PAMEL
|112,50
|20.055.864
|% -10,00
|
|MTRKS
|52,80
|2.829.394
|% -9,97
|
|ESCAR
|39,74
|75.092.231
|% -8,01
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|HEDEF
|9,66
|43.439.845
|% -6,58
|
|THYAO
|71,70
|5.840.820.512
|% -1,92
|
|HALKB
|9,01
|5.350.018.595
|% 4,52
|
|GARAN
|23,46
|4.787.928.276
|% 2,00
|
|YKBNK
|7,60
|4.786.176.272
|% 7,95
|
|PETKM
|14,00
|4.777.873.306
|% -2,91
|
|YKBNK
|7,60
|4.786.176.272
|% 7,95
|
|EKGYO
|4,05
|2.567.104.315
|% 1,00
|
|HALKB
|9,01
|5.350.018.595
|% 4,52
|
|ISCTR
|8,22
|4.019.454.488
|% 3,79
|
|VAKBN
|7,77
|2.996.188.251
|% 6,29
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2043
|18,2133
|% 0,16
|
|Euro
|18,1331
|18,1463
|% -0,82
|
|Sterlin
|20,9431
|21,0482
|% -0,65
|
|Frank
|18,4595
|18,5707
|% -0,38
|
|Riyal
|4,8291
|4,8534
|% 0,10
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|-19,39
|
|Altın Gr.
|993
|993
|-7,41
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-40,00
|
|Tam
|6.687
|6.744
|-30,00
|
|Yarım
|3.258
|3.297
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.648
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,62
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,38
|-0,16
|
|B. Petrol
|93,11
|93,11
|-2,53
|
Seans Raporu
17:03
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