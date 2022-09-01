***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 28.06.2022İhraç Tavanı Tutarı 34.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 30.06.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.07.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.07.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2022 tarih ve 38/1082 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi, ekte bilgilerinize sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ek İhraç Belgesi 34.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059382BIST