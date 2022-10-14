***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.10.2022 17:15
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 40.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.10.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.10.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 14.10.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.10.2022 tarih ve 59/1480 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AK FAKTORİNG İHRAÇ BELGESİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072295
BIST
18:053.627
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 73,53
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
18:0518,5908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0505
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
18:0518,1129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0328
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
18:05984,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -9,90
|Açılış
|: 984,50
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
983,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.702,80
|151.467.800
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.809.960
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.880,70
|285.561.015
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|185.720.942
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|299.136.286
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,45
|114.465.300
|% -7,06
|
|TKFEN
|31,32
|1.302.224.991
|% -5,61
|
|SILVR
|25,60
|20.785.195
|% -4,41
|
|KZBGY
|17,72
|361.353.510
|% -4,16
|
|COSMO
|66,60
|4.191.302
|% -3,90
|
|THYAO
|90,00
|5.551.598.767
|% 2,27
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|KOZAL
|198,40
|2.675.620.720
|% 3,12
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|EKGYO
|4,22
|1.815.548.926
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|ODAS
|8,67
|1.270.760.509
|% 6,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5857
|18,5908
|% 0,27
|
|Euro
|18,0967
|18,1129
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,7849
|20,8892
|% -0,88
|
|Frank
|18,4497
|18,5608
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9326
|4,9573
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-20,17
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-9,01
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.655
|6.723
|-67,00
|
|Yarım
|3.243
|3.283
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.641
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,37
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|11,00
|-0,28
|
|B. Petrol
|91,94
|91,94
|-2,63
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 95 artarak (% 1.47 ) 3, 941
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17:59XU100
Endeks 3, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 54, 634.00 milyon TL de
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17:59KONTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 91.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 609, 430 adet işlem
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17:58LIDER
Yüzde 5.25 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 048 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676, 437 adet işlem