***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.11.2022 15:22
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 20.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.10.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.10.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2022 tarih ve 59/1480 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ak F. Onaylı EK İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077971
BIST
15:214.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 45,75
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
15:2118,6074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1304
|Açılış
|: 18,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
15:2118,6084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0734
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
15:21999,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,41
|Açılış
|: 999,56
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler15:21
|GUBRF
|162,80
|764.669.430
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|29.617.889
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|32.432.614
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.635.460
|% 9,97
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|36.104.907
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|35,92
|10.804.977.837
|% -1,91
|
|THYAO
|114,30
|9.714.667.295
|% 6,62
|
|EKGYO
|5,00
|5.142.239.572
|% 4,38
|
|ASELS
|36,66
|4.498.786.009
|% 2,80
|
|KRDMD
|13,23
|3.861.061.886
|% -4,48
|
|EKGYO
|5,00
|5.142.239.572
|% 4,38
|
|EREGL
|35,92
|10.804.977.837
|% -1,91
|
|KRDMD
|13,23
|3.861.061.886
|% -4,48
|
|SKBNK
|2,13
|559.353.692
|% 2,40
|
|ISCTR
|9,23
|2.243.395.982
|% -0,22
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6060
|18,6074
|% 0,71
|
|Euro
|18,5999
|18,6084
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,2330
|21,3395
|% 0,08
|
|Frank
|18,6907
|18,8033
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9357
|4,9605
|% 0,64
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|-3,85
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|5,59
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.764
|-24,00
|
|Tam
|6.696
|6.746
|-2,00
|
|Yarım
|3.263
|3.298
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,71
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,42
|0,06
|
|B. Petrol
|97,48
|97,48
|-0,44
|
Seans Raporu
15:21
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-
15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 09 artarak (% 1.28 ) 3, 880
-
15:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESA, IHEVA, GUBRF, SMRTG, EGGUB, ALCTL, OTTO, ETILR, GRSEL, SNKRN
-
15:36
GRSEL, GARFA, YATAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:36
SAYAS, FENER, DGATE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:36
Bu seansda işlem gören 263 hisse senedinden 74 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 178 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem