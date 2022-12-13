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***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

13.12.2022 10:03
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 25.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 89.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.12.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2022 tarih ve 73/1746 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086796


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UZERB 175,00 2.417.758 % 9,99  
OZSUB 21,84 6.636.477 % 9,97  
OTTO 72,30 1.579.775 % 9,96  
CRFSA 75,70 34.230.013 % 9,95  
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Riyal 4,9433 4,9681 % 0,09  
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Altın Ons 1.788 1.788 7,57  
Altın Gr. 1.071 1.072 5,13  
Cumhuriyet 7.184 7.293 -38,00  
Tam 7.218 7.272 29,00  
Yarım 3.496 3.555 14,00  
Çeyrek 1.753 1.777 7,00  
Gümüş.Ons 23,49 23,52 0,19  
Gümüş Gr. 14,06 14,08 0,11  
B. Petrol 79,17 79,17 1,18  
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