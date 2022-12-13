***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.12.2022 10:03
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 89.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.12.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2022 tarih ve 73/1746 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086796
BIST
10:115.218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 24,20
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.239
En Düşük
5.193
10:1118,6504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6782
En Düşük
18,5591
10:1119,6859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0503
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,6953
En Düşük
19,5690
10:111.071,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,94
|Açılış
|: 1.071,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.071,66
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler10:10
|PKART
|31,90
|9.666.240
|% 10,00
|
|UZERB
|175,00
|2.417.758
|% 9,99
|
|OZSUB
|21,84
|6.636.477
|% 9,97
|
|OTTO
|72,30
|1.579.775
|% 9,96
|
|CRFSA
|75,70
|34.230.013
|% 9,95
|
|MAVI
|120,60
|30.882.889
|% -4,89
|
|KONTR
|180,00
|27.124.167
|% -4,76
|
|SMRTG
|108,50
|99.017.708
|% -4,07
|
|SASA
|119,20
|186.589.578
|% -3,95
|
|MIATK
|122,50
|11.210.796
|% -3,62
|
|ASELS
|61,20
|1.108.631.380
|% 3,99
|
|THYAO
|146,50
|822.486.696
|% 1,03
|
|TTKOM
|20,50
|656.568.575
|% 3,74
|
|EKGYO
|8,13
|551.956.050
|% 3,17
|
|PETKM
|18,09
|530.438.912
|% 2,38
|
|EKGYO
|8,13
|551.956.050
|% 3,17
|
|TTKOM
|20,50
|656.568.575
|% 3,74
|
|IHGZT
|1,83
|55.636.413
|% 9,58
|
|PETKM
|18,09
|530.438.912
|% 2,38
|
|KRDMD
|17,36
|472.816.866
|% 1,46
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6462
|18,6507
|% 0,07
|
|Euro
|19,6727
|19,6829
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,8588
|22,9734
|% 0,28
|
|Frank
|19,8652
|19,9849
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,09
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|7,57
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.072
|5,13
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.218
|7.272
|29,00
|
|Yarım
|3.496
|3.555
|14,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.777
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,06
|14,08
|0,11
|
|B. Petrol
|79,17
|79,17
|1,18
|