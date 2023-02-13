***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 25.11.2022İhraç Tavanı Tutarı 54.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 25.11.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.12.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.12.2023İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 09.12.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2022 tarih ve 73/1746 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112974BIST