***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 10.03.2023İhraç Tavanı Tutarı 132.950.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 10.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.06.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.06.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 08.06.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2023 tarih ve 31/687 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ak Faktoring İhraç Belgesi .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157944BIST