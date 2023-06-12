***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.06.2023 11:00
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 132.950.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.06.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.06.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 08.06.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2023 tarih ve 31/687 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ak Faktoring İhraç Belgesi .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157944
BIST
14:285.690
En Düşük
|Değişim
|: 1,13%
|| 63,52
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.666
En Yüksek
5.730
14:2823,6034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,2200
|Açılış
|: 23,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4400
|
23,7625
En Düşük
23,4260
14:2825,4397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2867
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,5492
En Düşük
25,2290
14:281.492,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 17,95
|Açılış
|: 1.492,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler14:26
|UZERB
|198,00
|2.596.493
|% 10,00
|
|AVHOL
|47,30
|39.055.663
|% 10,00
|
|RYSAS
|46,42
|50.518.170
|% 10,00
|
|INTEM
|94,15
|13.902.037
|% 9,99
|
|ERBOS
|150,80
|165.913.451
|% 9,99
|
|ATSYH
|46,00
|2.512.206
|% -7,03
|
|OTTO
|120,30
|883.575
|% -3,61
|
|GMTAS
|10,98
|10.609.720
|% -3,51
|
|MARKA
|10,04
|17.257.863
|% -3,46
|
|KUYAS
|33,86
|66.860.481
|% -3,20
|
|THYAO
|183,60
|7.115.639.367
|% 3,79
|
|EREGL
|38,70
|3.677.217.001
|% 4,20
|
|SISE
|45,22
|1.934.129.336
|% 0,67
|
|SASA
|64,75
|1.899.202.066
|% -1,22
|
|KRDMD
|22,38
|1.831.036.867
|% 0,99
|
|EKGYO
|7,94
|1.460.387.573
|% -1,12
|
|YKBNK
|12,38
|1.516.662.762
|% 0,00
|
|EREGL
|38,70
|3.677.217.001
|% 4,20
|
|KRDMD
|22,38
|1.831.036.867
|% 0,99
|
|AKBNK
|18,52
|1.464.342.167
|% 0,33
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5981
|23,6041
|% 0,94
|
|Euro
|25,4344
|25,4422
|% 1,15
|
|Sterlin
|29,6394
|29,7881
|% 1,09
|
|Frank
|26,0290
|26,1858
|% 0,90
|
|Riyal
|6,2868
|6,3183
|% 1,14
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|2,65
|
|Altın Gr.
|1.493
|1.493
|18,29
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|40,00
|
|Tam
|9.869
|10.125
|44,11
|
|Yarım
|4.852
|4.923
|54,00
|
|Çeyrek
|2.419
|2.461
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|18,42
|18,44
|0,17
|
|B. Petrol
|73,42
|73,42
|-1,37
|
Seans Raporu
14:26
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-
14:41AKSUE
Yüzde 4.75 oranında artışla 49.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 743, 633 adet işlem
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14:39KIMMR
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14:38XU100
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14:38MERIT
Yüzde 7.54 oranında artışla 38.80 lira fiyatla işlem gören hissede 419, 420 adet işlem