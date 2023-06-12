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***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

12.06.2023 11:00
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 10.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 132.950.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.06.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.06.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 08.06.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2023 tarih ve 31/687 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ak Faktoring İhraç Belgesi .pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157944


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INTEM 94,15 13.902.037 % 9,99  
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Altın Gr. 1.493 1.493 18,29  
Cumhuriyet 9.923 10.071 40,00  
Tam 9.869 10.125 44,11  
Yarım 4.852 4.923 54,00  
Çeyrek 2.419 2.461 30,00  
Gümüş.Ons 24,22 24,24 -0,05  
Gümüş Gr. 18,42 18,44 0,17  
B. Petrol 73,42 73,42 -1,37  
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