***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Başvuru GüncellemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni SPK Başvuru GüncellemesiYetkili Organ Karar Tarihi 18.07.2023İhraç Tavanı Tutarı 215.400.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 19.07.2023Ek Açıklamalar19/07/2023 tarihinde SPK ya yapılan başvurunun SPK tarafından incelenmesi neticesinde ihraç belgesi ve başvuru formunda değişiklikler yapılmıştır. saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Ak Faktoring A.Ş Başvuru Formu Taslak.pdfEK: 2 İhraç belgesi ve eki Taslak.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186527BIST