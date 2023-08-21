***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.08.2023 15:46
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Başvuru Güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SPK Başvuru Güncellemesi
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 215.400.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.07.2023
Ek Açıklamalar
20/07/2023 tarihinde SPK ya yapılan başvurunun SPK tarafından incelenmesi neticesinde ihraç belgesi ve başvuru formunda değişiklikler yapılmıştır. saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu Taslak.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi Taslak.pdf
EK: 3 Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187613
BIST