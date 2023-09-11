***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 21.08.2023İhraç Tavanı Tutarı 215.400.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 20.07.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.09.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.09.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 07.09.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 07.09.2023 tarih ve 52/1075 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 215400 Ek_1_Onayl__hraçBelgesiveEki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193881BIST