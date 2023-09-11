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***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

11.09.2023 17:25
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 21.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 215.400.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.07.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.09.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 07.09.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.09.2023 tarih ve 52/1075 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 215400 Ek_1_Onayl__hraçBelgesiveEki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193881


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Tam 11.041 11.145 36,00  
Yarım 5.537 5.596 20,00  
Çeyrek 2.760 2.798 10,00  
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Gümüş Gr. 19,93 19,95 0,15  
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