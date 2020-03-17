***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.03.2020 10:15
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating firması tarafından şirketimiz hakkında hazırlanan 16/03/2020 tarihli kredi derecelendirme raporu ek' de tarafınıza sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829714
BIST
10:0487.287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -600,96
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
87.249
10:046,4389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4408
En Düşük
6,4177
10:047,1763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0166
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,2016
En Düşük
7,1655
10:04307,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -6,04
|Açılış
|: 307,40
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|SANFM
|4,82
|10.114
|% 9,79
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|RTALB
|3,21
|7.368.825
|% 7,00
|
|SELGD
|1,42
|7.525
|% 6,77
|
|KERVN
|0,27
|157.322
|% -10,00
|
|MTRYO
|3,78
|4.158
|% -10,00
|
|UZERB
|1,80
|49.216
|% -10,00
|
|QNBFB
|30,44
|100.635
|% -9,99
|
|BURVA
|10,45
|1.212
|% -9,99
|
|THYAO
|8,12
|28.772.705
|% -1,34
|
|ASELS
|23,08
|22.468.798
|% 0,70
|
|GARAN
|8,29
|17.027.084
|% 1,22
|
|TSPOR
|2,70
|11.283.570
|% -9,70
|
|PETKM
|2,94
|8.411.100
|% 0,34
|
|IHLGM
|0,86
|4.513.889
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,70
|11.283.570
|% -9,70
|
|ODAS
|1,25
|4.979.761
|% 0,00
|
|KARSN
|1,29
|4.855.581
|% 1,57
|
|GSRAY
|1,72
|6.523.813
|% -6,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8449
|7,8843
|% -0,32
|
|Frank
|6,7604
|6,8012
|% -0,07
|
|Riyal
|1,7104
|1,7190
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.486
|-28,94
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-6,76
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,74
|12,78
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|2,63
|2,64
|-0,04
|
|B. Petrol
|30,68
|30,68
|0,63
|