***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29/06/2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurulu 17/07/2020 tarihinde tescil edilmiştir.Genel Kurul toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860240BIST