***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.07.2020 14:56
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29/06/2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurulu 17/07/2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Genel Kurul toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860240
BIST
15:20118.779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -28,29
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
15:206,8627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8638
En Düşük
6,8486
15:207,8423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0325
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8450
En Düşük
7,7990
15:20398,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,31
|Açılış
|: 398,51
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
398,70
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|15,51
|6.447.410
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.644.662
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|20.961.344
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|228.228
|% 10,00
|
|BURVA
|36,54
|13.534.195
|% 9,99
|
|MRGYO
|2,20
|8.475.193
|% -4,76
|
|TGSAS
|8,17
|10.105.693
|% -4,44
|
|AYEN
|6,07
|13.356.293
|% -4,26
|
|SAFKR
|4,27
|1.975.598
|% -3,83
|
|BASCM
|4,24
|142.157
|% -3,64
|
|SASA
|14,15
|1.264.100.748
|% 7,85
|
|GARAN
|7,95
|738.467.117
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,29
|693.398.842
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,74
|502.124.971
|% 4,87
|
|ASELS
|32,62
|432.707.921
|% -1,34
|
|EKGYO
|2,29
|693.398.842
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,74
|502.124.971
|% 4,87
|
|TSKB
|1,26
|127.137.115
|% -0,79
|
|IHLGM
|1,82
|169.432.421
|% 0,00
|
|GARAN
|7,95
|738.467.117
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5828
|8,6258
|% -0,02
|
|Frank
|7,2643
|7,3081
|% 0,59
|
|Riyal
|1,8239
|1,8331
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|9,84
|
|Altın Gr.
|398
|399
|2,24
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.610
|10,80
|
|Tam
|2.667
|2.678
|11,10
|
|Yarım
|1.295
|1.310
|5,50
|
|Çeyrek
|649
|656
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,23
|0,01
|
|B. Petrol
|43,10
|43,10
|-0,25
|