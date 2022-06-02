***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ortaklık yapısının değişmesine ilişkin 21.02.2022 tarihinde 1003190 sayılı özel durum açıklaması ile KAP'ta bildirilen kısmi bölünme süreci 01.06.2022 tarihinde Altınhas Holding A.Ş. tarafından tescil edilmiş ve 01.06.2022/10589 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Şirketimiz sermayesinde %84,99 oranında pay sahibi olan Altınhas Holding A.Ş.'nin paylarının tamamının, kısmi bölünme yoluyla Altınhas Yatırım Holding A.Ş.'ye devredilmiştir.Kısmi bölünme sonucunda ortaklık yapımız aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.Yeni Ortaklık YapısıS.NoOrtak Adı,Soyadı veya UnvanıHukuki YapısıSermaye Tutarı(TL)Hisse AdediHisse Oranı(%)Altınhas Yatırım Holding A.Ş.Tüzel Kişi42.499.85042.499.85084,99Birikim Varlık Yönetimi A.Ş.Tüzel Kişi7.500.0007.500.00015,00Final Alacak Yönetim D.D.H. A.Ş.Tüzel Kişi5050<0,01İnan AltınbaşGerçek Kişi5050<0,01Hüseyin AltınbaşGerçek Kişi5050<0,01TOPLAM50.000.00050.000.000100,00Eski Ortaklık YapısıS.NoOrtak Adı,Soyadı veya UnvanıHukuki YapısıSermaye Tutarı(TL)Hisse AdediHisse Oranı(%)Altınhas Holding A.Ş.Tüzel Kişi42.499.85042.499.85084,99Birikim Varlık Yönetimi A.Ş.Tüzel Kişi7.500.0007.500.00015,00Final Alacak Yönetim D.D.H. A.Ş.Tüzel Kişi5050<0,01İnan AltınbaşGerçek Kişi5050<0,01Hüseyin AltınbaşGerçek Kişi5050<0,01TOPLAM50.000.00050.000.000100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034199BIST