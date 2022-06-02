***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2022 13:54
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ortaklık yapısının değişmesine ilişkin 21.02.2022 tarihinde 1003190 sayılı özel durum açıklaması ile KAP'ta bildirilen kısmi bölünme süreci 01.06.2022 tarihinde Altınhas Holding A.Ş. tarafından tescil edilmiş ve 01.06.2022/10589 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Şirketimiz sermayesinde %84,99 oranında pay sahibi olan Altınhas Holding A.Ş.'nin paylarının tamamının, kısmi bölünme yoluyla Altınhas Yatırım Holding A.Ş.'ye devredilmiştir.
Kısmi bölünme sonucunda ortaklık yapımız aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.
Yeni Ortaklık Yapısı
S.No
Ortak Adı,Soyadı veya Unvanı
Hukuki Yapısı
Sermaye Tutarı(TL)
Hisse Adedi
Hisse Oranı
(%)
1
Altınhas Yatırım Holding A.Ş.
Tüzel Kişi
42.499.850
42.499.850
84,99
2
Birikim Varlık Yönetimi A.Ş.
Tüzel Kişi
7.500.000
7.500.000
15,00
3
Final Alacak Yönetim D.D.H. A.Ş.
Tüzel Kişi
50
50
<0,01
4
İnan Altınbaş
Gerçek Kişi
50
50
<0,01
5
Hüseyin Altınbaş
Gerçek Kişi
50
50
<0,01
TOPLAM
50.000.000
50.000.000
100,00
Eski Ortaklık Yapısı
S.No
Ortak Adı,Soyadı veya Unvanı
Hukuki Yapısı
Sermaye Tutarı(TL)
Hisse Adedi
Hisse Oranı
(%)
1
Altınhas Holding A.Ş.
Tüzel Kişi
42.499.850
42.499.850
84,99
2
Birikim Varlık Yönetimi A.Ş.
Tüzel Kişi
7.500.000
7.500.000
15,00
3
Final Alacak Yönetim D.D.H. A.Ş.
Tüzel Kişi
50
50
<0,01
4
İnan Altınbaş
Gerçek Kişi
50
50
<0,01
5
Hüseyin Altınbaş
Gerçek Kişi
50
50
<0,01
TOPLAM
50.000.000
50.000.000
100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034199
BIST