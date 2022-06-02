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***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.06.2022 13:54
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               Şirketimizin ortaklık yapısının değişmesine ilişkin 21.02.2022 tarihinde 1003190 sayılı özel durum açıklaması ile KAP'ta bildirilen kısmi bölünme süreci 01.06.2022 tarihinde Altınhas Holding A.Ş. tarafından tescil edilmiş ve 01.06.2022/10589 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır. 
Şirketimiz sermayesinde %84,99 oranında pay sahibi olan Altınhas Holding A.Ş.'nin paylarının tamamının, kısmi bölünme yoluyla Altınhas Yatırım Holding A.Ş.'ye devredilmiştir. 
Kısmi bölünme sonucunda ortaklık yapımız aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.
        Yeni Ortaklık Yapısı
    S.No
    Ortak Adı,Soyadı veya Unvanı
    Hukuki Yapısı
    Sermaye  Tutarı(TL)
    Hisse Adedi
      Hisse Oranı
(%)

    1
    Altınhas Yatırım Holding A.Ş.
    Tüzel Kişi
    42.499.850
    42.499.850
    84,99

    2
    Birikim Varlık Yönetimi A.Ş.
    Tüzel Kişi
    7.500.000
    7.500.000
    15,00

    3
    Final Alacak Yönetim D.D.H. A.Ş.
    Tüzel Kişi
    50
    50
    <0,01

    4
    İnan Altınbaş
    Gerçek Kişi
    50
    50
    <0,01

    5
    Hüseyin Altınbaş
    Gerçek Kişi
    50
    50
    <0,01

    TOPLAM
    50.000.000
    50.000.000
    100,00

 
Eski Ortaklık Yapısı
    S.No
    Ortak Adı,Soyadı veya Unvanı
    Hukuki Yapısı
    Sermaye  Tutarı(TL)
    Hisse Adedi
      Hisse Oranı
(%)

    1
    Altınhas Holding A.Ş.
    Tüzel Kişi
    42.499.850
    42.499.850
    84,99

    2
    Birikim Varlık Yönetimi A.Ş.
    Tüzel Kişi
    7.500.000
    7.500.000
    15,00

    3
    Final Alacak Yönetim D.D.H. A.Ş.
    Tüzel Kişi
    50
    50
    <0,01

    4
    İnan Altınbaş
    Gerçek Kişi
    50
    50
    <0,01

    5
    Hüseyin Altınbaş
    Gerçek Kişi
    50
    50
    <0,01

    TOPLAM
    50.000.000
    50.000.000
    100,00






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034199


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HEDEF 6,93 85.963.646 % 10,00  
TETMT 233,20 16.998.214 % 10,00  
DOKTA 26,76 5.182.343 % 9,94  
GZNMI 34,08 47.647.882 % 8,88  
BOBET 5,89 82.314.433 % 8,47  
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Altın Gr. 988 988 -0,88  
Cumhuriyet 6.556 6.655 -9,00  
Tam 6.532 6.697 -3,03  
Yarım 3.157 3.239 -1,47  
Çeyrek 1.584 1.620 -0,73  
Gümüş.Ons 22,25 22,28 -0,04  
Gümüş Gr. 11,82 11,83 0,02  
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