***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/09/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurumumuzun 06.09.2022 Tarih 21:38:38' de 1060803 numaralı bildirimindeki özet bilgi kısmındaki ısın kodu sehven hatalı olup, 06.09.2022 tarih 21:44:04' de 1060804 numaralı bildirimde TRFAKFTA2213 olarak düzeltilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060889BIST