***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2022 11:10
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/09/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurumumuzun 06.09.2022 Tarih 21:38:38' de 1060803 numaralı bildirimindeki özet bilgi kısmındaki ısın kodu sehven hatalı olup, 06.09.2022 tarih 21:44:04' de 1060804 numaralı bildirimde TRFAKFTA2213 olarak düzeltilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060889
BIST
11:013.371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -20,13
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.350
11:0118,2424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2567
En Düşük
18,2124
11:0118,1159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0646
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,1194
En Düşük
18,0019
11:01998,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,06
|Açılış
|: 998,73
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,08
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler11:01
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|79.886.195
|% 9,95
|
|ORGE
|12,88
|35.724.063
|% 9,15
|
|SEYKM
|10,23
|33.369.751
|% 6,56
|
|MTRKS
|34,68
|7.249.577
|% -9,97
|
|VKING
|7,09
|4.225.669
|% -7,20
|
|FADE
|9,37
|90.075.190
|% -5,35
|
|SANEL
|10,20
|633.674
|% -5,12
|
|PRKME
|13,32
|15.281.706
|% -4,45
|
|YKBNK
|8,10
|2.835.453.256
|% -2,17
|
|AKBNK
|15,30
|2.348.760.840
|% -1,73
|
|THYAO
|74,25
|1.822.863.877
|% 0,81
|
|ISCTR
|10,52
|1.320.320.418
|% -0,09
|
|GARAN
|25,46
|1.310.660.100
|% -1,62
|
|YKBNK
|8,10
|2.835.453.256
|% -2,17
|
|EKGYO
|4,60
|1.301.241.561
|% 2,00
|
|AKBNK
|15,30
|2.348.760.840
|% -1,73
|
|ISCTR
|10,52
|1.320.320.418
|% -0,09
|
|VAKBN
|10,78
|1.265.608.670
|% 6,94
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2276
|18,2424
|% 0,04
|
|Euro
|18,1060
|18,1159
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,9353
|21,0403
|% 0,01
|
|Frank
|18,4920
|18,6034
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8383
|4,8626
|% 0,07
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|2,29
|
|Altın Gr.
|997
|997
|0,01
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.755
|6.846
|6,00
|
|Yarım
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.673
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,20
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,06
|
|B. Petrol
|91,90
|91,90
|-0,93
|
Seans Raporu
11:01
daha fazla
-
11:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 42 kaybederek (% -1.17 ) 3, 660
-
11:16XU100
Endeks 3, 351 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 18 altında . İşlem hacmi 24, 629.00 milyon TL de
-
11:16MIPAZ
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 427, 277 adet işlem
-
11:15ISDMR
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 26.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 723, 652 adet işlem
-
11:14FADE
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 323, 512 adet işlem