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***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.04.2020 14:02
GÜNCEL HABERLER



***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAKFT42014 ISIN Kodlu Finansman Bono İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 102.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 23.870.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 122
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,04
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKFT42014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 25.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 27.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 23.870.000
İhraç Fiyatı 0,9515
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.04.2020
Kayıt Tarihi 24.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.04.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.870.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRFAKFT42014 ISIN Kodlu finansman bonosunun anapara ve faiz ödemesi 27.04.2020 tarihinde yapılmıştır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840279


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TKNSA 7,15 155.787.436 % 10,00  
RTALB 16,83 8.378.849 % 10,00  
BANVT 24,20 20.118.682 % 10,00  
EGCYO 0,55 157.627 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6587 8,7022 % 1,00  
Frank 7,1380 7,1810 % 0,27  
Riyal 1,8533 1,8626 % 0,50  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.715 -13,98  
Altın Gr. 386 386 -0,80  
Cumhuriyet 2.471 2.529 -8,70  
Tam 2.536 2.590 -12,90  
Yarım 1.235 1.266 -4,40  
Çeyrek 620 633 -2,20  
Gümüş.Ons 15,10 15,14 -0,10  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,01  
B. Petrol 22,87 22,87 -1,94  
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