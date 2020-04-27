***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKFT42014 ISIN Kodlu Finansman Bono İtfası Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 102.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 23.870.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.04.2020Vade (Gün Sayısı) 122Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,04Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKFT42014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 25.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 26.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 27.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 23.870.000İhraç Fiyatı 0,9515Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.04.2020Kayıt Tarihi 24.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.04.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.870.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerTRFAKFT42014 ISIN Kodlu finansman bonosunun anapara ve faiz ödemesi 27.04.2020 tarihinde yapılmıştır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840279BIST