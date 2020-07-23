***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKFTK2013 Isın Kodlu Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 102.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 18.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 25.11.2020Vade (Gün Sayısı) 125Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,48Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKFTK2013Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 21.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 22.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 23.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.000.000İhraç Fiyatı 0,96053Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.11.2020Kayıt Tarihi 24.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.11.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.000.000Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.2019 tarih ve 72/1596 sayılı kararı ile onaylanan Yurt içinde ve toplam 102.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 18.000.000 TL nominal değerli 125 gün vadeli, iskontolu finansman bonolarının satışı ve takas işlemi 23.07.2020 tarihinde tamamlanmıştır.Ek AçıklamalarTRFAKFTK2013 ISIN Kodlu finansman bonosu ihracının Anapara ve kupon ödemesine ilişkin yıllık basit faiz oranı %12,00 yıllık bileşik faiz oranı %12,48 olarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861397BIST