***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.07.2020 16:22
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFAKFTK2013 Isın Kodlu Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 102.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 18.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 125
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,48
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKFTK2013
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 21.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.000.000
İhraç Fiyatı 0,96053
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.11.2020
Kayıt Tarihi 24.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.000.000
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.2019 tarih ve 72/1596 sayılı kararı ile onaylanan Yurt içinde ve toplam 102.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 18.000.000 TL nominal değerli 125 gün vadeli, iskontolu finansman bonolarının satışı ve takas işlemi 23.07.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Ek Açıklamalar
TRFAKFTK2013 ISIN Kodlu finansman bonosu ihracının Anapara ve kupon ödemesine ilişkin yıllık basit faiz oranı %12,00 yıllık bileşik faiz oranı %12,48 olarak hesaplanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861397
BIST