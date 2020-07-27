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***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.07.2020 16:29
GÜNCEL HABERLER



***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAKFT72011 Isın Kodlu Finansman Bono İtfası Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 102.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 12.180.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,29
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKFT72011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 16.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.180.000
İhraç Fiyatı 0,96253
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.07.2020
Kayıt Tarihi 24.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.07.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.180.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRFAKFT72011 ISIN Kodlu finansman bonosunun anapara ve faiz ödemesi 27.07.2020 tarihinde yapılmıştır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862066


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 2.432,30 14.150.017 % 10,00  
PKENT 717,30 284.051 % 10,00  
DESA 6,49 17.808.048 % 10,00  
BJKAS 2,86 31.989.519 % 10,00  
GSDDE 4,73 21.688.098 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7842 8,8282 % 0,56  
Frank 7,3965 7,4411 % -0,16  
Riyal 1,8214 1,8306 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.934 1.934 32,24  
Altın Gr. 426 426 7,03  
Cumhuriyet 2.858 2.902 70,00  
Tam 2.870 2.890 95,10  
Yarım 1.393 1.410 43,40  
Çeyrek 699 706 21,70  
Gümüş.Ons 24,14 24,18 1,40  
Gümüş Gr. 5,32 5,32 0,30  
B. Petrol 43,70 43,70 -0,08  
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