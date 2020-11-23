Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.11.2020 17:53



***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAKFT22115 Isın Kodlu Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 102.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 11.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,4
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKFT22115
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 19.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.000.000
İhraç Fiyatı 0,95477
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.02.2021
Kayıt Tarihi 19.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.02.2021
Döviz Cinsi TRY

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.2019 tarih ve 72/1596 sayılı kararı ile onaylanan Yurt içinde ve toplam 102.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 11.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli, iskontolu finansman bonolarının satışı ve takas işlemi 23.11.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Ek Açıklamalar
TRFAKFT22115 ISIN Kodlu finansman bonosu ihracının Anapara ve kupon ödemesine ilişkin yıllık basit faiz oranı %19,00 yıllık bileşik faiz oranı %20,40 olarak hesaplanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889601


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.314
Değişim :  -0,73% |  -9,70
Açılış :  1.329  
Önceki Kapanış :  1.324  
En Yüksek
1.336 En Düşük
1.299
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 1.078,40 295.925.547 % 10,00  
MERKO 13,20 16.261.785 % 10,00  
SUMAS 38,72 819.161 % 10,00  
POLTK 352,00 1.367.994 % 10,00  
EGEEN 1.557,00 296.758.629 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8865 7,8944 % 3,61  
Euro 9,3314 9,3405 % 3,30  
Sterlin 10,4356 10,4880 % 3,34  
Frank 8,5867 8,6385 % 3,11  
Riyal 2,0929 2,1034 % 3,33  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.838 -34,93  
Altın Gr. 465 466 6,69  
Cumhuriyet 3.161 3.208 88,00  
Tam 3.154 3.235 102,57  
Yarım 1.524 1.565 49,62  
Çeyrek 765 783 24,81  
Gümüş.Ons 23,54 23,57 -0,63  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 0,04  
B. Petrol 45,94 45,94 0,87  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru