***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKFT22115 Isın Kodlu Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 102.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 11.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 22.02.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,4Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKFT22115Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 19.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 20.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 23.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.000.000İhraç Fiyatı 0,95477Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 22.02.2021Kayıt Tarihi 19.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.02.2021Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.2019 tarih ve 72/1596 sayılı kararı ile onaylanan Yurt içinde ve toplam 102.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 11.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli, iskontolu finansman bonolarının satışı ve takas işlemi 23.11.2020 tarihinde tamamlanmıştır.Ek AçıklamalarTRFAKFT22115 ISIN Kodlu finansman bonosu ihracının Anapara ve kupon ödemesine ilişkin yıllık basit faiz oranı %19,00 yıllık bileşik faiz oranı %20,40 olarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889601BIST