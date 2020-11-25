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***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.11.2020 15:58



***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAKFT72013 Isın Kodlu Finansman Bono İtfası Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 102.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 18.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 125
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,48
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKFTK2013
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 21.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.000.000
İhraç Fiyatı 0,96053
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.11.2020
Kayıt Tarihi 24.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRFAKFT72013 ISIN Kodlu finansman bonosunun anapara ve faiz ödemesi 25.11.2020 tarihinde yapılmıştır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889950


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BMELK 28,60 1.413.098 % 10,00  
CLEBI 99,05 60.199.294 % 9,99  
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Cumhuriyet 3.098 3.144 19,00  
Tam 3.082 3.160 20,56  
Yarım 1.490 1.528 9,95  
Çeyrek 747 764 4,97  
Gümüş.Ons 23,33 23,37 0,10  
Gümüş Gr. 6,01 6,01 0,03  
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