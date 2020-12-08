***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKFTA2114 ISIN Kodlu Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 102.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.12.2021Vade (Gün Sayısı) 360Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKFTA2114Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 04.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 04.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 07.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 12Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.01.2021 05.01.2021 06.01.2021 1,72882 05.02.2021 04.02.2021 05.02.20213 08.03.2021 05.03.2021 08.03.20214 07.04.2021 06.04.2021 07.04.20215 07.05.2021 06.05.2021 07.05.20216 04.06.2021 03.06.2021 04.06.20217 05.07.2021 02.07.2021 05.07.20218 04.08.2021 03.08.2021 04.08.20219 03.09.2021 02.09.2021 03.09.202110 04.10.2021 01.10.2021 04.10.202111 03.11.2021 02.11.2021 02.12.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.2019 tarih ve 72/1596 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde toplam 102.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 10.000.000 TL nominal değerli 360 gün vadeli, değişken faizli, ayda bir kupon ödemeli , TLREF + %6,00 ek getirili finansman bonolarının satışı ve takas işlemi 07.12.2020 tarihinde tamamlanmıştır.Ek AçıklamalarTRFAKFTA2114 ISIN Kodlu finansman bonosu ihracının 1. Kupon faiz oranı %1,7288 olarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892058BIST