***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 2.Kupon Faiz Oranı AçıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 102.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 03.09.2021Vade (Gün Sayısı) 270Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 1,6466Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKFT92118Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 04.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 04.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 07.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 9Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.01.2021 05.01.2021 06.01.2021 1,64662 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 1,79083 08.03.2021 05.03.2021 08.03.20214 07.04.2021 06.04.2021 07.04.20215 07.05.2021 06.05.2021 07.05.20216 04.06.2021 03.06.2021 04.06.20217 05.07.2021 02.07.2021 05.07.20218 04.08.2021 03.08.2021 04.08.20219 03.09.2021 02.09.2021 03.09.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.09.2021 02.09.2021 03.09.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerTRFAKFT92118 ISIN Kodlu finansman bonosu ihracının 05/02/2021 tarihinde yapılacak 2. kupon ödemesine ilişkin yıllık basit faiz oranı %21,7878 yıllık bileşik faiz oranı %24,1040 kupon faiz oranı ise %1,7908 olarak hesaplanmıştır. Saygılarımızla,Ek AçıklamalarTRFAKFT92118 ISIN Kodlu finansman bonosu ihracının 2. Kupon faiz oranı %1,7908 olarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897271BIST