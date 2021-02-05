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***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.02.2021 13:22



***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAKFT92118 ISIN Kodlu finansman bonosu 2.Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 102.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 270
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,6466
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKFT92118
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 04.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 07.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 9
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.01.2021 05.01.2021 06.01.2021 1,6466 164.660 Evet
2 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 1,7908 179.080 Evet
3 08.03.2021 05.03.2021 08.03.2021 1,9005
4 07.04.2021 06.04.2021 07.04.2021
5 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021
6 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021
7 05.07.2021 02.07.2021 05.07.2021
8 04.08.2021 03.08.2021 04.08.2021
9 03.09.2021 02.09.2021 03.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.09.2021 02.09.2021 03.09.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRFAKFT92118 ISIN Kodlu finansman bonomuzun 2. kupon ödemesi yapılmıştır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907778


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TGSAS 34,54 10.733.931 % 10,00  
RODRG 21,12 5.574.528 % 10,00  
UFUK 20,90 541.491 % 10,00  
DIRIT 9,02 12.047.545 % 10,00  
KRTEK 11,45 8.267.211 % 9,99  
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Sterlin 9,6509 9,6993 % -0,80  
Frank 7,7966 7,8436 % -0,83  
Riyal 1,8793 1,8887 % -0,92  
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Altın Ons 1.802 1.802 8,47  
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Cumhuriyet 2.707 2.748 -37,00  
Tam 2.696 2.765 -28,02  
Yarım 1.303 1.337 -13,56  
Çeyrek 654 669 -6,77  
Gümüş.Ons 26,54 26,57 0,20  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 -0,04  
B. Petrol 59,38 59,38 0,37  
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