***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









ı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.06.2021Vade (Gün Sayısı) 179Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 1,5644Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKFT62111Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 04.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 04.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 07.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.01.2021 05.01.2021 06.01.2021 1,5644 156.440 Evet2 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 1,7086 170.860 Evet3 08.03.2021 05.03.2021 08.03.2021 1,81554 07.04.2021 06.04.2021 07.04.2021 1,75955 07.05.2021 06.05.2021 07.05.20216 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerTRFAKFT62111 ISIN Kodlu finansman bonosu ihracının 07/04/2021 tarihinde yapılacak 4. kupon ödemesine ilişkin yıllık basit faiz oranı %21.4068 yıllık bileşik faiz oranı % 23.6403 kupon faiz oranı ise %1,7595 olarak hesaplanmıştır. Saygılarımızla,Ek AçıklamalarTRFAKFT62111 ISIN Kodlu finansman bonosu ihracının 4. Kupon faiz oranı %1,7595 olarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915803BIST