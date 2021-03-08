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***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.03.2021 11:16


ı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 179
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,5644
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKFT62111
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 04.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 07.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.01.2021 05.01.2021 06.01.2021 1,5644 156.440 Evet
2 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 1,7086 170.860 Evet
3 08.03.2021 05.03.2021 08.03.2021 1,8155
4 07.04.2021 06.04.2021 07.04.2021 1,7595
5 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021
6 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRFAKFT62111 ISIN Kodlu finansman bonosu ihracının 07/04/2021 tarihinde yapılacak 4. kupon ödemesine ilişkin yıllık basit faiz oranı %21.4068 yıllık bileşik faiz oranı % 23.6403 kupon faiz oranı ise %1,7595 olarak hesaplanmıştır. Saygılarımızla,
Ek Açıklamalar
TRFAKFT62111 ISIN Kodlu finansman bonosu ihracının 4. Kupon faiz oranı %1,7595 olarak hesaplanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915803


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRILC 12,10 61.057 % 10,00  
FADE 11,55 73.358.504 % 10,00  
VKFYO 8,91 48.196.426 % 10,00  
SNKRN 30,80 1.283.559 % 10,00  
ISATR 250.459,00 250.459 % 10,00  
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14:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6427 7,6482 % 1,54  
Euro 9,0826 9,0918 % 1,24  
Sterlin 10,5472 10,6001 % 1,44  
Frank 8,1561 8,2052 % 1,22  
Riyal 2,0310 2,0412 % 1,46  
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14:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.693 1.694 -4,65  
Altın Gr. 416 416 4,33  
Cumhuriyet 2.767 2.808 27,00  
Tam 2.749 2.821 23,16  
Yarım 1.329 1.364 11,21  
Çeyrek 666 682 5,60  
Gümüş.Ons 25,32 25,36 0,17  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 0,12  
B. Petrol 69,34 69,34 -0,02  
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