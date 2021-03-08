***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.03.2021 11:32
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 4.Kupon Faiz Oranı Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 102.000.000
İhraç Tavan
14:181.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,25
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:187,6508
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1188
|Açılış
|: 7,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:189,0929
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1129
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:18416,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 4,82
|Açılış
|: 416,10
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler14:18
|FADE
|11,55
|73.397.404
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.221.712
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|66.538
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,14
|1.149.667.537
|% -1,19
|
|PETKM
|6,16
|1.116.215.992
|% 2,33
|
|KOZAL
|132,70
|923.523.015
|% 2,95
|
|THYAO
|14,76
|825.980.347
|% -0,14
|
|HALKB
|5,45
|781.681.110
|% 1,11
|
|PETKM
|6,16
|1.116.215.992
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,43
|384.513.916
|% -1,22
|
|HALKB
|5,45
|781.681.110
|% 1,11
|
|GARAN
|9,14
|1.149.667.537
|% -1,19
|
|VAKBN
|4,25
|492.657.705
|% -0,23
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6467
|7,6508
|% 1,58
|
|Euro
|9,0880
|9,0929
|% 1,26
|
|Sterlin
|10,5385
|10,5913
|% 1,35
|
|Frank
|8,1508
|8,1999
|% 1,15
|
|Riyal
|2,0302
|2,0403
|% 1,42
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.694
|-4,30
|
|Altın Gr.
|416
|416
|4,75
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.808
|27,00
|
|Tam
|2.752
|2.823
|25,53
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|12,35
|
|Çeyrek
|667
|683
|6,18
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,12
|
|B. Petrol
|69,34
|69,34
|-0,02
|
Seans Raporu
14:18
daha fazla
-
14:30ISBIR
Yüzde 8.44 oranında artışla 8, 350.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 111 adet işlem
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14:29KRGYO
Yüzde 4.13 oranında artışla 8.33 lira fiyatla işlem gören hissede 758, 204 adet işlem
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14:28XU100
Endeks 1, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 16, 084.00 milyon TL de
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14:28ISDMR
Yüzde 4.44 oranında artışla 12.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 644, 709 adet işlem
-
14:27VKFYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 8.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 565, 409 adet işlem