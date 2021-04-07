***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.04.2021 17:03
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFAKFTA2114 ISIN Kodlu finansman bonosu 4.Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 102.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 360
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKFTA2114
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 04.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 07.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.01.2021 05.01.2021 06.01.2021 1,7288 172.880 Evet
2 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 1,873 187.300 Evet
3 08.03.2021 05.03.2021 08.03.2021 1,9854 198.540 Evet
4 07.04.2021 06.04.2021 07.04.2021 1,9238 192.380 Evet
5 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021 2,0637
6 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021
7 05.07.2021 02.07.2021 05.07.2021
8 04.08.2021 03.08.2021 04.08.2021
9 03.09.2021 02.09.2021 03.09.2021
10 04.10.2021 01.10.2021 04.10.2021
11 03.11.2021 02.11.2021 03.11.2021
12 02.12.2021 01.12.2021 02.12.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.12.2021 01.12.2021 02.12.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRFAKFTA2114 ISIN Kodlu finansman bonomuzun 4. kupon ödemesi yapılmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924327
BIST