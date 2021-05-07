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***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.05.2021 16:21



***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAKFT62111 ISIN 5.Kupon Ödemesi ve 6.Kupon Faiz Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 102.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 179
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,5644
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKFT62111
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 04.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 07.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.01.2021 05.01.2021 06.01.2021 1,5644 156.440 Evet
2 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 1,7086 170.860 Evet
3 08.03.2021 05.03.2021 08.03.2021 1,8155 181.550 Evet
4 07.04.2021 06.04.2021 07.04.2021 1,7595 175.950 Evet
5 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021 1,8993 189.930 Evet
6 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 1,7823
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRFAKFT62111 ISIN Kodlu finansman bonomuzun 5. kupon ödemesi yapılmıştır. TRFAKFT62111 ISIN Kodlu finansman bonosu ihracının 6. Kupon faiz oranı %1,7823 olarak hesaplanmıştır. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935263


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