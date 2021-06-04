Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.06.2021 17:33



***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAKFT92118 ISIN 6.Kupon Ödemesi ve 7.Kupon Faiz Oranı Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 102.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 270
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,6466
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKFT92118
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 04.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 07.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 9
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.01.2021 05.01.2021 06.01.2021 1,6466 164.660 Evet
2 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 1,7908 179.080 Evet
3 08.03.2021 05.03.2021 08.03.2021 1,9005 190.050 Evet
4 07.04.2021 06.04.2021 07.04.2021 1,8417 184.170 Evet
5 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021 1,9815 198.150 Evet
6 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 1,859 185.900 Evet
7 05.07.2021 02.07.2021 05.07.2021 2,0384
8 04.08.2021 03.08.2021 04.08.2021
9 03.09.2021 02.09.2021 03.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.09.2021 02.09.2021 03.09.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRFAKFT92118 ISIN Kodlu finansman bonomuzun 6. kupon ödemesi yapılmıştır. TRFAKFT92118 ISIN Kodlu finansman bonosu ihracının 7. Kupon faiz oranı %2,0384 olarak hesaplanmıştır. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940201


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.433
Değişim :  0,34% |  4,80
Açılış :  1.429  
Önceki Kapanış :  1.428  
En Yüksek
1.435 En Düşük
1.427
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 13,90 2.815.566 % 9,97  
RODRG 15,56 1.973.354 % 9,96  
FRIGO 23,22 44.438.664 % 9,94  
BOBET 4,23 368.617.254 % 9,87  
ICBCT 5,39 7.213.998 % 8,89  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6603 8,6664 % -0,41  
Euro 10,5455 10,5558 % -0,13  
Sterlin 12,2508 12,3122 % 0,10  
Frank 9,6021 9,6600 % 0,09  
Riyal 2,3052 2,3168 % -0,36  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.893 1.893 21,94  
Altın Gr. 528 528 4,28  
Cumhuriyet 3.484 3.536 13,00  
Tam 3.468 3.557 14,64  
Yarım 1.676 1.721 7,09  
Çeyrek 841 860 3,54  
Gümüş.Ons 27,79 27,81 0,37  
Gümüş Gr. 7,74 7,75 0,07  
B. Petrol 71,59 71,59 0,28  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru